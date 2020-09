Maribel Guardia está de estreno por partida doble ¿de qué se trata? Maribel Guardia da detalles de los dos lanzamientos profesionales en los cuales es su debut. La actriz se confiesa feliz y emocionada. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para Maribel Guardia los proyectos profesionales continúan pese a la pandemia. Ahora, la actriz está de estreno por partida doble. Por un lado, realiza su primer doblaje en una película animada al interpretar al personaje de Ugga de la película Los Croods 2. La nueva era. “Estoy en una película, que es para toda la familia, con un personaje muy lindo que es Ugga”, explicó Guardia al programa mexicano de radio Todo para la Mujer (Radio Fórmula). “Es la mamá del una familia muy especial porque son unos salvajes, literalmente, de la era de las cavernas”. Image zoom Instagram/Maribel Guardia RELACIONADO: Maribel Guardia enfrenta la coronavirus La también cantante reconoce que no fue sencillo obtener este rol, debido a que fue muy competido por otras colegas. Por lo tanto, está feliz de este nuevo logro, aunque reveló que no es la primera vez que hace este tipo de trabajo. Image zoom Instagram/Maribel Guardia “Quiero decirte que hice muchas audiciones porque muchas actrices estábamos con el interés de hacer el papel y fue una sorpresa para mí que me dieran el personaje de Ugga”, agregó. “Hace muchos años, cuando inicié mi carrera en el cine hacíamos doblaje porque el sonido no era tan bueno directo. Entonces, muchos productores preferían hacer doblaje para perfeccionar el sonido. Así, hice doblaje en muchas películas. No es fácil, pero es divertido”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otro lado, la intérprete de “Que ricas son las papas” dio a conocer que está lanzando su canal en YouTube que es producido por Alexis Núñez. “Iniciamos un programa. La verdad me la pasé muy bien. Era raro estar viendo a la cámara porque, normalmente, en la televisión tienes otra alimentación. Pero me gustó mucho. Se conectaron muchos; ya sabes ahora uno tiene seguidores de diferentes partes [del mundo]”, mencionó. “Creo que por medio de este programa, voy a tener a las personas. Las puedo enlazar, pueden platicar conmigo de cualquier parte del mundo y eso es algo que le da mucha calidez y le pone mucho corazón al programa.

