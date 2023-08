El conmovedor mensaje de Maribel Guardia a Luis Ángel El Flaco por la muerte de su hija La actriz y cantante se unió al dolor que embarga al artista regional mexicano, quien habló sobre su hija fallecida María Fernanda en uno de sus recientes conciertos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de su luto tras perder trágicamente a su hija María Fernanda, el cantante Luis Ángel El Flaco sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales y Maribel Guardia aprovechó para enviarle un conmovedor mensaje. Fue a través de las redes sociales que el artista compartió un video de uno de su concierto este pasado viernes 18 de agosto en el que habló de cómo ha tenido que sacar fuerzas para poder seguir trabajando. Maribel Guardia y Luis Angel El Flaco Credit: Photo by Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images | Photo by Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images "Yo siempre había escuchado esta frase que dice así: 'El show debe continuar', pero no lo entendía porque nunca me había pasado algo tan cab*ón como lo que me acaba de pasar, pero digo yo que mi gente no tiene la culpa", se le escucha decir en el video que publicó en su Instagram. "Al contrario, [los fans] son personas que me aman, que me quieren y están conmigo. El dolor es fuerte, no quisiera que nadie de ustedes lo experimentaran", agregó durante su presentación. Los fans y amigos del exintegrante de la banda Los Recoditos no tardaron en reaccionar a sus emotivas palabras, incluyendo a Maribel Guardia, quien también perdió a destiempo su hijo Julián Figueroa este año. "Dios está contigo y nuestros ángeles en el cielo", le comentó la actriz y cantante costarricense en la publicación como muestra de apoyo en este momento. Luego de la muerte del hijo de Guardia, el Flaco se solidarizó con su colega y expresó que su mayor temor era perder a un ser amado. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "No le tengo miedo a morir, sí me da miedo que muera un familiar mío, alguien que amo, que quiero mucho. Te voy a ser muy sincero, creo que lo que más miedo me da de todo, de cualquiera que se pueda morir de mis familiares, son mis hijos", expresó en una entrevista en Hoy día (Telemundo).

