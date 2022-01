Maribel Guardia enferma de COVID-19 por segunda ocasión Se dan todos los detalles del nuevo contagio de COVID-19 que sufre Maribel Guardia ¿cómo se encuentra? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Maribel Guardia tiene tres vacunas, tal como ha dado a conocer públicamente, y ya había tenido COVID-19, ahora, nuevamente se contagió de este virus. Fue Germán Ortega, su compañero en la obra de El tenorio cómico, quien dio a conocer que la actriz estaba enferma y la iban a suplir el fin de semana en las funciones correspondientes. "A Maribel [Guardia] ya es la segunda [vez que se contagia]. Ya hablé con ella 'amiga, ¿cómo estás?, ¿cómo te sientes?', 'Me siento muy bien' [respondió]", reveló Ortega al programa mexicano de televisión Venga la alegría (TV Azteca). "Creo que las vacunas, que sigo sin entender qué es eso, que a los que les da por segunda vez ya es como una gripe, ya estás con defensas más fuertes. Mi consejo es que se consienta esta semana, que le sirva para relajarse porque es una mujer que trabaja demasiado". El comediante explicó que toda la producción está en constante comunicación para informar sobre asuntos que sean de interés general. Así, fue como se enteraron de que su protagonista se había contagiado. "Nos mensajeamos a través del chat [de los integrantes del montaje] y ahí nos van diciendo 'no sentimos bien', pero obviamente te tienes que quedar guardado", agregó a los medios de comunicación. "Maribel está bien, hablé con ella y se siente como mormada la nariz como una gripe y dice que una vez le dio un poco de sueño". Maribel Guardia, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Ariel Miramontes, en su personaje de Albertano, explicó cómo está su colega. "No le dio tan fuerte, pero sí afectó lo que viene siendo sus cuerdas bucofaríngeas (sic) y le dio tantita tos. Sí se oía que estaba sorbiendo tantito moco, pero de ahí en fuera no le dio calentura, ni nada de eso", explicó en tono de broma. Mientras tanto, Maribel Guardia continúa cuidándose en su casa.

