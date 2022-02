Maribel Guardia en desacuerdo con el libro de Chiquis Rivera: "Nunca hubiera escrito un libro de mi vida" Maribel Guardia no dudó en ofrecer su criterio sobre el libro autobiográfico de Chiquis Rivera, que ha causado un buen revuelo por sus íntimas revelaciones sobre su relación con Lorenzo Méndez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis Rivera cuenta en su libro Invencible muchos de los terribles episodios que le ha tocado vivir, entre ellos la violenta relación que tuvo con Lorenzo Méndez, y otros traumas de su vida privada en los que entran en juego los drogas o el alcohol. Ahora que la autobiografía ha roto ránkings de ventas y que está a la mano de todos, Maribel Guardia no dudó en ofrecer su criterio sobre lo que cuenta la hija de Jenni Rivera. "Yo nunca hubiera escrito un libro de mi vida, ni contando la vida de nadie. Yo, pero cada quien su vida. Porque no me parece, porque pienso que a la hora de contar tu historia, es tu versión, pero la otra persona tendrá su versión. Digo, yo soy así, pero entiendo que la gente quiera contar su vida, además todavía hay que esperarse para contar tu vida, no a los 30", expresó en un encuentro con la prensa. "Las personas se pueden rehabilitar, pero hay que cuidarlas, tal vez si él hubiera entrado, se compromete a cambiar, y es un compromiso, yo pues tal vez lo pensaría en casarme, ¿por qué no? Si lo amo tanto. Sí, pero primero que se meta a una clínica de rehabilitación, que tiene interés, que está consciente que tiene un problema, y entonces sí, porque las personas todas merecemos oportunidades en la vida", sostuvo. Según Guardia, ella también tuvo que lidiar con las adicciones de una de sus exparejas. "Hace muchos años sí, con una pareja que tenía problemas con el alcohol, pero cuando estás muy joven no te das cuenta, y la misma persona tal vez no es consciente de que tiene problemas", dijo. Por otra parte, la costarricense de 62 años no es una fan de las bioseries, como las que se han estado haciendo de la vida de famosos como Luis Miguel o Vicente Fernández. "Las historias de estos ídolos las cuentan por encimita porque tienen tanto por contar y yo la de Joan no la vi porque yo sé muchas cosas que no estaban ahí, vi un capítulo y dije 'no, no', y también porque era muy triste recientemente, no aceptaba yo su muerte todavía", indicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En declaraciones exclusivas a People en Español, Chiquis declaró que el haber escrito estas páginas ha sido un ejercicio de saneamiento interior. "Fue intenso, pero también fue algo que me ayudó a sanar muchas heridas", aseguró. Según ella, lo más difícil de escribir fueron las "situaciones con mi familia que han pasado. Igual porque hay amor, hay cariño, hay respeto y eso es algo muy delicado". Rivera insistió en que cuando lean su libro, "es importante que sepan que hablo de experiencias que he pasado y este libro es lo que quiero que se lleven". "Si yo pude con todo esto, si yo puedo, ustedes también. Es más para empoderar, para inspirar. Hablo de cosas que no son tan bonitas, pero creo que el cambio real es cuando uno es brutalmente honesto y es lo que soy. Es mi misión en esta vida ser transparente y poder ayudar a personas a través de mis libros, de mi música a que sanen, para que aprendan, para que crezcan. Este libro es más allá de los chismes, es mucho más que eso", agregó.

