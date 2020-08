Maribel Guardia defiende a la fallecida actriz Edith González de las críticas de Niurka Marcos "No puedo mas que hablar bellezas de Edith", aseguró la cantante y actriz costarricense sobre su amiga. ¡Aquí te contamos todos los detalles! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Maribel Guardia salió en defensa de la desaparecida actriz Edith González, luego de que Niurka Marcos la acusara de haber sido grosera con ella y haberla maltratado cuando trabajaron juntas en una novela y obra de teatro. La actriz y cantante costarricense dijo que la fallecida actriz, quien fuera su amiga y colega por años, no solo fue una excelente profesional sino que también una mujer con grandes cualidades a quien ella recuerda con cariño y respeto. Image zoom Instagram / Maribel Guardia “Conmigo Edith fue una reina, una dama toda la vida. Una chica tan inteligente y brillante, tan linda, tan distinguida”, expresó Guardia. “No puedo mas que hablar bellezas de Edith. No soy Niurka. Niurka es Niurka, pero mi experiencia con Edith fue muy bonita”, agregó ante las cámaras del programa de televisión mexicano Sale el sol. La vedette cubana recientemente volvió a levantar ronchas al reiterar sus acusaciones en contra de quien fue la protagonista de exitosas telenovelas como Doña Bárbara y Corazón salvaje. Marcos aseguró que González la maltrató y menospreció durante su participación en la telenovela Salomé y en la obra de teatro Aventurera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Eso fue una historia horrible de abuso literal, de maltrato, groserías, menosprecio. Fue muy feo, o sea, horrible”, afirmó Marcos. Al conmemorarse el primer aniversario de la muerte de González, quien falleció a sus 54 años, la intérprete de “Tu y yo” colgó una fotografía de ambas para rendirle homenaje. Sobre retomar su carrera musical, Guardia informó que hace poco pisó un estudio de grabación y próximamente sacará un nuevo tema. Además reveló que se ha mantenido ocupada actuando en fiestas privadas donde ha seguido el protocolo de distanciamiento social y demás medidas requeridas en medio de la pandemia del coronavirus.

