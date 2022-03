Maribel Guardia sale en defensa de Belinda por ataques en su contra Los ataques contra Belinda tras su ruptura de Christian Nodal han sido una constante. Ante ello, Maribel Guardia le muestra su apoyo condicional y le envía un importante consejo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A raíz de que se dio a conocer el término del noviazgo de Belinda y Christian Nodal, se han desatado una serie de controversias alrededor de la expareja. Además, la actriz ha sido presa de diversas críticas que la señalan de ser la culpable de la separación; incluso, se ha desatado una especie encuesta para determinar si debe regresar o no el anillo de compromiso. Por ello, Maribel Guardia salió en su defensa. "A la pobre de Belinda le han hecho un bullying tan espantoso. Siempre hay una cosa contra las mujeres", advirtió Guardia a los medios de comunicación. "Hay un bullying terrible contra las mujeres, a los hombres les celebran todo y las mujeres somos unas zorras". Incluso, recordó el caso de Angélica Rivera cuando se divorció de Enrique Peña Nieto, luego de que el expresidente mexicano se mostrara públicamente con su nueva pareja sentimental cuando aún continuaba casado. "Cuando el señor Peña Nieto se divorció, inmediatamente, agarró a una chava, guapísima, y todo mundo lo celebró; 'la pompa que trae', 'esta buenísima'. Pero si hubiera sido [Angélica Rivera] quien recién separada agarra un hombre, de zorra no la hubieran bajado", enfatizó. Belinda y Maribel Guardia Credit: Medios y Media/Getty Images; JB Lacroix/ WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la costosa joya que recibió Belinda, la cantante menciona que es una decisión personal entregarla o no y nadie debe juzgarla por ello. "En el caso de Belinda si él se lo regalo y ella se lo quiere dejar es problema de ella", expresó. "Yo tal vez lo regresaría, pero si ella se lo quiere quedar ese regalo problema de él", dijo. "[En mi caso lo regresaría] porque era para una boda que no se celebró, pero si ella se lo quiere dejar que le dé su regalada gana y que se pase a la gente por el trasero". Maribel Guardia confesó que el anillo que le dio Joan Sebastian se lo "robaron en un asalto", sin embargo, conserva bajo resguardo el que le dio su esposo Marcos Chacón.

