Las vacaciones de Maribel Guardia por Eurpoa con su familia By Alma Sacasa

La cantante costarricense ha visitado con sus seres queridos Italia, Malta, España, Francia y Bélgica.

En Italia

"Viajar con mi familia es una bendiciónn de Dios. @marco_chaconf @imetunon @julian_f.f @josejulianfg. Besos y bendiciones para ustedes y los que aman", expresó la cantante.

En Malta

"En Malta. Espectacular y llena de historia. Besos fríos en la distancia", compartió.

En España

La obligada foto ante la espectacular basílica de la Sagrada Familia en Barcelona.

En Francia

La familia junto a la mítica Torre Eiffel.

En Bélgica

"En Bruselas, escultura de Charles Zarel. Hace mucho frío, pero los postres de Belgica son de los más ricos del mundo y te lo quitan", dijo la actriz.

Tentaciones

La artista ante los postres de los que hablaba y sopesando si iba a "pecar" con un capricho.

Museo Real de Bellas Artes de Bélgica

"Adoro esta pintura de Dalí, La tentación de San Antonio me pareció increíble tenerla tan cerca de mí. ¿Han tenido tentaciones ?", preguntó la cantante.

Amante de la naturaleza

"Adoro los árboles, a veces cuando voy en carretera y veo alguno, necesito bajarme y correr a darle un abrazo, me llenan de energía, son testigos mudos del tiempo", compartió la actriz.

Muy enamorada

"Estas vacaciones no hubieran sido igual sin este bebé travieso y amoroso. Verdaderamente me trae enamorada. Les mando besos en la distancia", expresó la modelo.

Muy turistas

La familia está de vuelta en casa, pero parece que han disfrutado de sus vacaciones europeas.

