Así fue el cumpleaños del nieto de Maribel Guardia que celebra el mismo día que su padre Julián Figueroa Tras darse a conocer que Maribel Guardia celebraría los seis años de su nieto José Julián. Ahora, se dan todos los detalles al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 9 de abril de 2023, falleció de manera repentina Julián Figueroa en su casa de la Ciudad de México. El joven tenía 27 años y, además de su viuda Imelda Tuñón y su madre Maribel Guardia, le sobrevive su hijito José Julián. Curiosamente, el pequeño y el cantante cumplían años el mismo día, 2 de mayo. Ante ello, la actriz decidió celebrar los seis años de su nieto con una pequeña fiesta, cuya temática fue de Pokemón, a la que asistieron compañeros familiares, amigos muy cercanos de esta famosa. "Respetamos mucho el espacio de Maribel [Guardia]. Sabemos, obviamente, lo devastada que está, pero venimos a estar un rato con ellos", mencionó Yolanda Figueroa, hermana de Joan Sebastian, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Para nosotros es súper especial, porque era que los dos cumplían años el mismo día, y ahorita que Juliancito no está queremos darle nuestro apoyo. El niño desde nació para ellos fue muy especial, para nosotros también por eso estamos aquí". Una vecina y amiga de Guardia, quien no dio su nombre, se pronunció también y mencionó que Julián "era muy amable y muy cariñoso" y asegura que tanto la famosa como su núeta están pasando por un momento muy difícil. Maribel Guardia Maribel Guardia | Credit: Eyepix Images/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[A Maribel] la quiero muchísimo, es un gran ser humano, admirable", comentó al mismo medio. "[La he notado] muy triste, obviamente. Pero está muy animada con su nieto; está ilusionada en darle mucho amor y muy buena educación, y van a salir adelante; Imelda también". Maribel Guardia ha hecho público lo difícil que es lidiar con la ausencia de Julián Figueroa, pese a ello, continúa trabajando e intentando darle una vida tranquila a José Julián.

