Maribel Guardia sabe cuándo morirá porque se lo dijo su hijo Julián Figueroa

Desde que Julián Figueroa falleció, el 9 de abril de 2023, Maribel Guardia ha mantenido en casa las cenizas de su hijo. La actriz ha revelado que en tiene momentos donde se dedica a hablar con él. Incluso, confesó que el cantante se le apareció y le dijo cuándo iba ser el día de su muerte.

"Cuando murió Julián no podía ni caminar, me temblaban las piernas. Un día que estaba rezando el rosario, llegó a mí, lleno de luz, y me dijo muchas cosas sin hablar", reveló Guardia a los medios de comunicación. "Hasta me dijo cuándo me voy a morir, pero ya no voy a contar eso".

La famosa dejó claro que tener los restos del joven en su casa le dan tranquilidad; así que, de momento, no pretende llevarlas a otro sitio. "He tenido experiencias preciosas con mi hijo. En las noches siempre le rezo; me lleno de luz, de paz. Me da mucha tranquilidad. Puedo llorar a gusto. Porque cuando rezo siento mucha paz, mucha luz de tener ahí a mi hijo. Ya sabré cuándo [lleva las cenizas a otro lado]. Creo que el día que me muera que nos lleven juntos y nos tiren donde sea", advirtió.

Maribel Guardia ha mencionado que ya no le tiene miedo a la muerte; por el contrario, sabe que cuando ocurra será motivo de celebración y no de tristeza. Mientras tanto, Julián Figueroa permanece en su corazón. "Eso lo voy a tener toda mi vida. El luto es cuando vistes de negro, pero el duelo es para siempre", confesó.

Maribel Guardia Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa | Credit: Instagram Maribel Guardia