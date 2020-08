¿Qué le aconsejó Maribel Guardia a Belinda sobre su noviazgo con Christian Nodal? Por sus años de experiencia, este fue el consejo que la actriz y cantante costarricense dejó a la joven pareja que está viviendo un intenso romance. ¡Entérate! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Maribel Guardia habló de la relación de noviazgo de Belinda y Christian Nodal, a los que para mandó buena vibra y un consejo a la cantante. Dijo que contrario a las críticas que ha recibido Nodal por su físico, considera que “es un niño muy lindo” y que sus rasgos representan a la perfección a los latinos. “Nodal es un niño muy lindo, es un hombre guapo, moreno, representante de nosotros, los latinos. Así que yo no sé por qué la gente [habla]. ¿Solo porque ella rubia y él es moreno? ¡Él tiene sus encantos!”, afirmó Guardia a medios de comunicación mexicanos. Recordó que Belinda y Nodal no son el único caso de una pareja con diferencia de edad y que ella le lleva 10 años a su pareja, Marco Chacón Fernández. “Belinda no les hagas caso, tú disfruta a Nodal”, le exhortó a la joven artista. “Que sean felices, que la pasen bien. Están jóvenes”, agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista costarricense dijo que Nodal es un joven talentoso que está a la “altura” de la intérprete mexicana, ya que “la puede sacar a pasear porque tiene pa’ sus chicles”. La intérprete de “Tú y yo” dijo que también la han criticado en el pasado por sus relaciones y que no hace caso a los comentarios negativos porque hay cosas más importantes que valorar en una relación además de las apariencias físicas. “Yo me fijo en otras cualidades, la gracia, la simpatía y la personalidad; eso para mí es lo más importante”, aclaró.

