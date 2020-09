Maribel Guardia celebra con un bikinazo que salió negativa a la prueba de coronavirus La actriz celebró con una foto en la piscina que salió negativa en la prueba del coronavirus a la que se sometió por haber estado en contacto con Andrea Legarreta, que padece de COVID-19. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Maribel Guardia celebró con tremendo bikinazo que dio negativo a la prueba de la COVID-19 y aprovechó para instar a sus seguidores a tomar las precauciones necesarias para protegerse del coronavirus. “Muy feliz de que salí negativa en la prueba de Covid19. Gracias Dios”, escribió la actriz y conductora en su cuenta de Instagram. “Tenemos que cuidarnos mucho, ahora más que nunca. Ayer tuvimos 827 muertos en México. No hay que bajar la guardia”. La costarricense se sometió a la prueba luego de enterarse de que su amiga y colega Andrea Legarreta había dado positivo. Guardia fue una de las primeras personalidades en dar a conocer el resultado de su prueba tras compartir con Legarreta hace alrededor de diez días durante su visita al programa Hoy, que copresenta la mexicana. El actor y presentador Raúl Araiza, compañero de Legarreta en el show matutino, confirmó también que sus resultados fueron negativos. “Otro negativo, fiuuu….”, escribió en su cuenta de Instagram junto a un vídeo realizándose la prueba. “Ya llevo tantas que me la aplico solito”. Por su parte, Galilea Montijo y Arturo Carmona, quien se encuentra de conductor invitado, aún no han dado a conocer sus resultados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta semana, Legarreta dio a conocer que había dado positivo al virus tras someterse a la prueba luego de días con síntomas de gripe no habituales. La popular conductora explicó que presentó cansancio, pérdida de olfato y una alta temperatura, lo que la llevó a acudir a un hospital para realizarse la prueba. Legarreta confesó que se asustó por el resultado, pero se mostró confiada de poder vencer el virus. “Al ver la palabra ‘positivo’ en tus propios análisis, te asustas (obvio) y te cuestionas y regresas a todas esas preguntas. Incluso te sientes mal (aparte de físicamente) porque te cuestionas si quizás no te cuidaste lo suficiente. Como si contagiarte fuera un delito”, escribió en sus redes sociales.

