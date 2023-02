Maribel Guardia opina sobre la canción de Shakira: "También hay mucho hombre cornudo por ahí" Maribel Guardia dio su opinión sobre el himno de desahogo de Shakira, asegurando que a los hombres les duele el doble una infidelidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maribel Guardia también ha escuchado el nuevo himno de desahogo de Shakira. La actriz costarricense habló de la canción de la estrella colombiana con Bizarrap, donde le tira dardos a su ex Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía. La expareja de Joan Sebastian asegura que aunque a una mujer le duele una infidelidad, a un hombre le duele aún más cuando una mujer le es infiel. "También hay mucho hombre cornudo por ahí, siempre hablamos de las mujeres y nos olvidamos que es un problema de los seres humanos, los seres humanos podemos traicionar, engañar, pero las mujeres nos empoderamos porque nos acomodamos", dijo Guardia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maribel Guardia y Shakira Maribel Guardia y Shakira | Credit: Mezcalent.com; Kevin Mazur/WireImage Según la actriz, el despecho le pega más fuerte al sexo masculino. "Los hombres también, nomás que al hombre no le gusta que sepan que es un cornudo y le duele el doble que a la mujer, nosotras lo contamos porque abrimos el corazón más fácilmente que un hombre", añadió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maribel Guardia opina sobre la canción de Shakira: "También hay mucho hombre cornudo por ahí"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.