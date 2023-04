Verónica Bastos, íntima amiga de Maribel Guardia, pide que "recen por ella" La presentadora Verónica Bastos, amiga cercana de Maribel Guardia habla del duelo de la actriz tras la muerte de su hijo Julián Figueroa y pide oraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Verónica Bastos pide oraciones para su gran amiga Maribel Guardia en medio de su dolor. La copresentadora de La mesa caliente (Telemundo) se conmovió al hablar del duelo de la actriz costarricense tras la muerte de su hijo Julián Figueroa. "Este niño era como parte de tu familia también", le dijo Myrka Dellanos a su colega Verónica Bastos, dándole el pésame por la muerte del joven cantante. Entre lágrimas, la presentadora costarricense dijo: "no sé si pueda hablar porque creo que este es uno de los días más difíciles de mi vida. Ha sido un dolor tan grande desde que nos enteramos de su partida porque no piensas que alguien con tanta luz, con tanta bondad, tan educado, tan buen hijo". Tanto Bastos como Giselle Blondet y Dellanos estaban en México en la boda de Alix Aspe, copresentadora de La mesa caliente, cuando se enteraron de la tragedia, y Bastos se quedó en México para asistir al funeral de Julián y acompañar a su amiga Maribel Guardia. "Todos estamos tan sorprendidos. Fue un lamentable infarto al miocardio fulminante que se llevó a nuestro niño. No saben las muestras de amor que ha tenido la familia, todos los mensajes que le han enviado a su madre, los arreglos de flores tan preciosos que llenan la funeraria". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maribel Guardia y Veronica Bastos Maribel Guardia y Veronica Bastos | Credit: Gustavo Caballero/WireImage Bastos dijo que será un "funeral familiar", no público. "Recordemos que aquí hay un pequeñito de seis años que perdió a su papá", dijo sobre el hijo de Julián y nieto de Maribel Guardia. "Ellos desean que todo se lleve en la absoluta privacidad". "Mi hermana del alma está absolutamente devastada, pero yo sé que Dios le va a dar el poder y la fuerza, porque ella es una mujer de fe", añadió sobre la actriz. "Yo estoy aquí única y exclusivamente porque quería dar este mensaje: recen por ella, oren por ella mucho para que consiga sanar su corazón". Bastos confirmó que se cremará a Julián y Maribel guardará sus cenizas. "Maribel Guardia es una gran mujer, con un gran corazón. Hay que respetar este momento de gran dolor", afirmó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Verónica Bastos, íntima amiga de Maribel Guardia, pide que "recen por ella"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.