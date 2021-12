"Viejos los cerros y reverdecen", responde Maribel Guardia a quienes la llaman vieja La actriz Maribel Guardia sigue luciendo una figura envidiable a los 62 años, pero no escapa de quienes la critican por edad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maribel Guardia Maribel Guardia | Credit: Maribel Guardia/Instagram A sus 62 años, la actriz Maribel Guardia sigue luciendo una figura envidiable. No obstante, la también cantante no escapa de las críticas de quienes solo señalan su edad y la llaman "vieja". Sobre esto habló la costarricense a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México este lunes, donde evidenció que poco le importan este tipo de comentarios sobre su persona. "Ay, a mí no me importa, que digan lo que les dé la gana", dijo para el canal de YouTube del reportero Edén Dorantes. Con "10 millones de seguidores en Facebook y 7 millones en Instagram y de mil comentarios, tres son malos", sostuvo. La actriz, entre risas, dijo que "tampoco soy monedita de oro para caerles bien a todos". "Viejos los cerros y reverdecen", aseguró. Por último, Guardia respondió a quienes la critican: "Como me ves, te verás... si te va bien". Lo cierto es que la actriz desde muy joven dedica tiempo al cuidado de su cuerpo, lo cual le ha permitido lucir una figura de ensueño como sexagenaria, con piernas y brazos tersos y definidos, cintura de avispa y un abdomen de acero. Guardia reveló en una ocasión que usa una máquina Emsculpt para mantener definido su abdomen. "A mí me encanta cuidar mi estómago. Me gusta mantenerlo marcadito y firme, y esta máquina de verdad hace milagros. No saben que maravillosa es", dijo. "Hace que la fibra muscular sea más profunda y fuerte". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En sus declaraciones a Dorantes, la actriz habló de sus propósitos para el próximo año. "Mi propósito más bien es ser feliz, imponerme ser feliz y quejarme menos, porque uno se queja de todo: si le va bien o le va mal, si tienes mucho trabajo", sostuvo. "Total que uno siempre tiene un quejido en la boca. Es muy feo estarse quejando. Yo creo que soy muy quejumbrosa, yo creo que ese va a ser mi propósito: no quejarme", añadió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Viejos los cerros y reverdecen", responde Maribel Guardia a quienes la llaman vieja

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.