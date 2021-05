¡Maribel Guardia celebra su 62 cumpleaños con un bikinazo de infarto! "Diosa", escribió Marlene Favela impactada ante la escultural figura de la actriz, quien posó con un minúsculo bikini morado, que no dejó nada a la imaginación en este día tan especial. ¡Aquí puedes verlo! Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Maribel Guardia cumple hoy sesenta y dos años pero que muy bien llevados, a juzgar por la última foto que compartió en su cuenta de Instagram. Al igual que hiciera cuando salió negativo su test de coronavirus, la encantadora artista posó sin ropa y a lo loco para demostrar a todos que la edad no está reñida con la buena forma física y ¡vaya que lo logró! "Cada día estás más bella", comentó África Zavala bajo las imágenes en las que la costarricense posaba en un minúsculo bikini morado, apoyada primero en una columna junto a la alberca y después saltando con los brazos en el aire sobre el pasto del jardín. "Feliz cumpleaños, hermosísima", escribió Lorena Herrera, quien fue más lejos con su felicitación: "Cumplir años con esa belleza intacta y espectacular se debería festejar desnuda", pese al fastuoso armario que tiene la cumpleañera, lleno de carísimas marcas. El día anterior, Guardia quiso celebrar como muchos otros años su fecha especial para compartir pastel con su querida amiga Victoria Ruffo: "Celebrando cumpleaños con mi adorada Victoria. El mío, mañana 29 y el de ella el 31". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un simpático video en el que las amigas mostraban cómo disfrutaban de la íntima celebración en familia, no dejaron de mencionar las arrugas que llegan con la edad: "Estamos muy contentas con las arrugas que nos están saliendo porque están llenas de historia, de alegrías de lágrimas pero todas nos han hecho mejores personas y valorar mejor la vida", dijo sentimental la cumpleañera, "¿verdad amiga?" "Ella está contenta con sus arrugas, ¡yo no!", exclamó Victoria Ruffo entre carcajadas. "Yo tampoco pero hay que disimular", le contestó riendo Maribel Guardia. "Algo tienes que inventar con lo de la edad…" Sanas y felices, así se definieron ambas mientras celebraban juntas un año más de vida. ¡Muchas felicidades a las dos!

