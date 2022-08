Famosa comediante mexicana asegura que está lista para morir

"El paso que das, de cuando dejas esta vida para iniciar la otra, no sé pase. Nadie a venido a decirme qué pasa", mencionó Fernández a los medios de comunicación. "He dejado todo en paz, todo tranquilo, toda está arreglado. No le debo nada a nadie; tengo mis maletas hechas detrás de la puerta. Tengo una hija maravillosa que sabe valerse por ella misma. Así que no tengo más que agradecerle a Dios este momento que estoy con ustedes [la prensa], este momento que estoy gozando mi trabajo, este momento que me siento bien".

La comediante explicó que la última vez que tuvo una crisis de salud no fue muy afortunada y eso le hizo aprender a disfrutar cada instante y explicó su condición de salud. "Me llevé un sustote porque me tuvieron que internar de emergencia, pero, afortunadamente, ya estoy bien", confesó.

"No es el catéter; lo qué pasa es que la válvula que tenemos en el corazón, que es la que bombea todo el líquido, no lo alcanza a bombear, no alcanza a salir, se regresa. Entonces, en la noche, estoy dormida y no me puedo respirar, me estoy ahogando. Se me empieza a acumular el líquido y me hincho del abdomen, las piernas, me duele la espalda, en fin", agregó. "Te tienes que resignar, poner la mejor cara. Y en lugar de condolerte, buscar la manera [de estar bien]".