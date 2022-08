¡Se casó la primera actriz de telenovelas Mariángel Ruiz! Así fue su boda de cuento Como si una de sus telenovelas se tratara, la protagonista de La viuda joven (Venevisión) vivió uno de los momentos románticos de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de la locura de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck, otra gran estrella anunció en sus redes que se había casado. Se trata de la primera actriz de telenovelas Mariángel Ruiz. La venezolana deslumbró en este día tan especial tal y como muestran las imágenes exclusivas que publicó ella misma en sus redes. A diferencia de JLo, la suya fue una unión de la que solo los suyos supieron y sorprendió a todos cuando ya el enlace se había llevado a cabo. El afortunado es el también actor Carlos Felipe Álvarez, quien presumió su amor y este día con unas preciosas palabras de amor. "Es y será un honor estar a tu lado en cada uno de los días", escribió. Mariángel Ruiz Mariángel Ruiz | Credit: IG/Mariángel Ruiz La protagonista de la telenovela La viuda joven y su ya esposo se casaron a finales de julio de la manera en que ella siempre quiso, frente al mar. "Todo ha sido como mi alma me lo anunciaba. Rodeados de verdad, naturaleza y sencillez; así somos dichosos y no hace falta más que vivir agradeciendo", escribió junto a unas entrañables fotos de Guillermo Felizola. Mariángel quedó encantada con su traje "para mí el vestido de novia más bonito del planeta". Su recogido, adornado con una flor blanca, acompaña a la perfección esta pieza de la marca LOLA, de Caracas. Se trata de un diseño muy acorde con el romanticismo del lugar y del momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN La pareja se conoció hace 11 años en el set de dicha telenovela de Venevisión. Entonces ella estaba en pareja y feliz. Tras su divorcio de Carlos Ocariz el año pasado y de disfrutar de su soltería, en este 2022, el amor llamaba de nuevo a su puerta. "La vuelta de alegría, paz y amor con la que nos sorprende la vida", lo anunció en julio ante la sorpresa de todos. Poco después decidieron sellar su amor en matrimonio y así se lo han contado al mundo. ¡Felicidades!

