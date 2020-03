Mariana Torres felizmente enamorada: "Sueño con ser mamá"

A sus 32 años, y tras dos décadas de carrera artística a sus espaldas, Mariana Torres se encuentra en un punto de su vida en el que ha decidido darle prioridad a la parte familiar, sin descuidar eso sí la profesional. Así lo confiesa la protagonista de la exitosa telenovela Ringo (Univision) en esta entrevista exclusiva en la que la actriz mexicana cuenta cómo se encuentra su corazón en este momento y revela, entre otras cosas, su deseo de convertirse en mamá.

¿Cómo se encuentra tu corazón en este momento?

Mi corazón se encuentra muy bien. Estoy muy feliz. Tengo novio desde hace más de dos años y ahorita estoy justamente dándole prioridad al tiempo con mi familia y mi pareja y estoy muy contenta. La verdad es que he trabajado durante 20 años seguidos, gracias a Dios siempre he tenido trabajo, pero como yo soy de provincia me perdí de estar con mis hermanos, con mis sobrinos, con mi mamá, eventos familiares y soy muy familiar, entonces ahorita estoy dándome esa oportunidad de estar cerca de mi familia.

¿Te gustaría ser mamá en algún momento?

Sí, definitivamente. Es un tema que nunca lo había planteado en mi vida y ahorita ya estoy empezando a poner atención a ese tema porque sí sueño con ser mamá. Tampoco es un plan a corto a plazo pero sí en un par de años espero poder ya enfocarme en ese plan de mamá.

¿Qué sueños a nivel profesional te faltan por cumplir?

Es una pregunta difícil en este momento porque me estoy ahorita dejando llevar y viviendo un poquito más mi vida personal. La vida me está llevando ahora a darle prioridad a mi parte personal por lo mismo de que también a nivel profesional estoy como muy en paz, muy satisfecha. Obviamente quisiera hacer muchas cosas más: hacer una serie, hacer alguna villana, comedia… Soy una mujer también que me gusta dejarme sorprender, dejarme fluir y que se me vayan presentando los proyectos. Pero sí siempre faltan cosas por cumplir.

¿Cuando se apagan los focos y regresas a tu vida normal qué te hace feliz?

Tengo muy en equilibrio mi vida laboral y mi vida personal. Yo salgo del set y sí me gusta ver a mis amigos, ver a mi gente, recargar pilas, llenarme de amor, así me tenga que desvelar un poquito más o esté muy cansada pero hago ese esfuerzo porque me hace muy feliz y me llena el corazón. Entonces llevo una vida muy normal, sin maquillaje, sin glamour, sin nada…

¿Qué proyectos tienes para este año?

Ahorita en un par de meses voy a hacer una película que me tiene muy contenta. Es una historia de dos hermanas. Yo soy una de esas dos hermanas y va a a ser una historia también un poco con comedia y drama. Está muy divertida y es algo que no he hecho e implica todo un reto. Y para mediados/finales de año estreno una película que hice hace unos meses.