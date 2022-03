¡Así fue la espectacular boda frente al mar de Mariana Torres! La actriz mexicana se casó en una boda de ensueño a la que acudió una invitada muy especial, Geraldine Bazán, quien se robó todas las miradas con su look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un mes después de dar el 'Sí, acepto' en una boda por lo civil, Mariana Torres se casó ante Dios con su ya esposo Jonathan Nienow en un enlace de cuento de hadas. Frente a las paradisíacas aguas de Punta Mita, Nayarit, la pareja se unió en matrimonio bajo la atenta mirada de sus invitados entre los que destacaba la bella Geraldine Bazán. La actriz, gran amiga y compañera de la novia, compartió algunos de los momentos más entrañables de esta ceremonia tan romántica. Hace justo un año, la protagonista de Ringo y Fuego ardiente anunciaba que se había comprometido con su pareja y que se iba a casar. Primero lo hizo en una preciosa y privada ceremonia por lo civil en la que ya deslumbró con su estilismo elegante a la vez que sensual. Este viernes lo hizo en una boda religiosa en la que también lució un vestido blanco que fue un derroche de femineidad. Mariana optó por un traje ceñido sin magas que marcaba su figura y con un escote palabra de honor. De la espalda sobresalía una elegante cola blanca de tul. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La también conductora era toda felicidad y sonrisas desde el comienzo de la ceremonia hasta el final de la fiesta. La alegría fue compartida por todos sus familiares y amigos que este fin de semana seguirán celebrando el amor y la unión de la feliz pareja frente al mar. Mariana Torres Mariana Torres | Credit: IG/Geraldine Bazán Geraldine Bazán Geraldine Bazán | Credit: IG/Geraldine Bazán Mariana Torres Mariana Torres | Credit: IG/Geraldine Bazán ¡Enhorabuena y qué vivan los novios!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Así fue la espectacular boda frente al mar de Mariana Torres!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.