Mariana Torres ya tiene su primer disgusto recién casada A tan solo días de casarse por la Iglesia, la actriz Mariana Torres y su pareja, el empresario Jonathan Nienow, enfrentan su primer contratiempo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A escasos cinco días de protagonizar una boda de ensueño frente al mar en la que se prometieron amor eterno, la actriz Mariana Torres y el empresario Jonathan Nienow parecen enfrentar su primer disgusto. En plena luna de miel, Mariana reveló que su esposo cometió una falta grave para un recién casado: ¡perdió su anillo de matrimonio! "Oigan, ¿pueden creer que llevamos días contados de estar casados y este ser que tengo enfrente ya perdió su anillo de matrimonio?", reveló la actriz en su cuenta de Instagram. "Jonathan, ¿cuántos más?". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mariana Torres y Jonathan Nienow Mariana Torres y Jonathan Nienow | Credit: Mariana Torres/Instagram Su esposo despreocupado y en forma de broma le contesta: "Te dije que me pidieras [ordenaras] cinco de repuesto". Al parecer, el empresario no niega que es un poco despistado al tratarse de la joya. La pareja se casó por lo civil en febrero y el pasado viernes realizó una majestuosa y concurrida ceremonia religiosa en la Riviera de Nayarit, en México, donde se encuentran disfrutando de su luna de miel. "El mejor día de mi vida para siempre @jnienow. Agradezco a Dios por coincidir contigo", escribió la actriz en sus redes sociales el día de su boda. Además, según la novia, también se llevó a cabo una ceremonia espiritual, por lo que habrían sido tres celebraciones de amor.

