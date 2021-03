Close

"Me voy a casar": Mariana Torres se compromete en matrimonio La inolvidable protagonista de la telenovela Ringo compartió el feliz momento a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mariana Torres vivió el pasado fin de semana uno de los momentos más emotivos y felices de su vida. La actriz mexicana, quien protagonizó junto a José Ron la exitosa telenovela de Televisa Ringo, se comprometió en matrimonio con su novio de años, Jonathan Nienow. Emocionada de recibir el tan anhelado anillo de compromiso, la actriz mexicana no tardó en compartir su felicidad con sus seguidores a través de las redes sociales. "Con mucha alegría, emoción y llena de amor les comparto que me voy a casar. Jamás imaginé lo que iba a sentir. Es un momento de felicidad absoluta y con total convicción quiero estar toda mi vida a tu lado", expresó Torres junto a una imagen del inolvidable momento vivido en el que aparece dándose un romántico beso en la boca con su futuro esposo. Image zoom Mariana Torres se compromete en matrimonio | Credit: Instagram Mariana Torres "Gracias por elegirme para recorrer esta vida juntos, gracias por tu amor, gracias por enseñarme, gracias por hacerme crecer y aprender, gracias por retarme, gracias por apoyarme, gracias por ser mi compañero para siempre, gracias por hacerme tan feliz. Te amo con el alma", agregó la talentosa intérprete de 33 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, quien graba actualmente en México como protagonista el recién estrenado melodrama de Televisa Fuego ardiente, compartió una segunda instantánea en la que presume en primer plano de la espectacular sortija de compromiso que le entregó su pareja. "Sigo sin creerlo", escribió junto a la instantánea. Image zoom Mariana Torres presume de su anillo de compromiso | Credit: Instagram Mariana Torres "Siempre me preguntaba cómo sabrías quién sería esa persona para compartir tu vida y hoy me queda claro que solo lo sabes, que lo sientes y que la vida se encarga de poner y quitar, que solo debes poner siempre tu corazón por delante y él te sabrá guiar, que el tiempo es perfecto y que el camino es increíble. Estoy feliz por ser pronto tu esposa", compartió. ¡Muchas felicidades!

