Mariana Seoane da a conocer que sufrió una fuerte depresión Los problemas de salud de Mariana Seoane estuvieron presentes este año; los cuales, incluyeron una condición emocional que le trajo graves consecuencias. Hace unos días, Mariana Seaone fue intervenida quirúrgicamente tras haberle detectado, en marzo de 2022, un tumor en la tiroides. Fue la propia actriz la encargada de dar a conocer el padecimiento que la llevó al hospital y que, para su fortuna, resultó benigna. Pero ese no es el único padecimiento por el que ha atravesado la intérprete de "Me equivoqué"; de hecho, considera que ese problema de salud fue producto de la depresión por la que atravesó. "Llevaba mucho tiempo con una depresión por muchas cosas personales y familiares que viví. Entonces cuando lloraba sentía que algo me jalaba adentro. También cuando cantaba muchas horas", reveló Seoane al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Me callé muchas cosas. Quizá no dije tantas cosas, en su momento, a mi expareja, a mis padres, a mis amistades, en mi trabajo. A veces, uno va dejando y nos enseñan siempre a callar. 'Mejor no digas porque armas un problema'". La actriz asegura que esta situación emocional que, considera, se somatizó en dicho bulto, le sirvió para crecer a nivel personal y ahora le ha servido para hacer cambios importantes en su vida. "Siento que todo esto que me pasó fue también parte de este mismo proceso", mencionó. "Siento que hay muchas cosas que uno tiene que sacar y siento que eso fue un gran aprendizaje", agregó. "Quiero empezar todo nuevo; que me parece que es un gran momento. También hice una limpia de amistades; creo que la vida es cíclica, no por nada malo en particular, pero es bueno empezar a juntarse con personas que tienen la misma vibración". Mariana Seoane presenta su nuevo sencillo "Vete Ya Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mariana Seoane está concentrada en sus nuevos proyectos y asegura que está "en un proceso de trabajar conmigo" para estar mejor en todos los aspectos, incluyendo el amor porque "quiero un compañero con quien caminar la vida" y asegura que "ya no voy a ser mamá"; lo cual, no le impide ser feliz.

