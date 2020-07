Mariana Seoane sorprende con algo "diferente a lo que he hecho" Pronto se podrá apreciar a Mariana Seoane en un nuevo proyecto que rompe con todo lo que había hecho antes; por ello, deberá mudarse a Estados Unidos. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un nuevo reto se ha presentado en la carrera de Mariana Seoane, quien debutará en el género de comedia en una telenovela. Por ello, la actriz deberá mudarse a Miami debido a que la oferta, realizada por Telemundo, se grabará en dicha ciudad. La intérprete de Pía Bolaños en la teleserie Preso No.1 aseguró que está muy emocionada de realizar otro tipo de roles que no son dramáticos. Image zoom Mezcalent “Es una comedia. Eso también me encanta, salirme un poco de las narcoseries y de todo lo que he hecho”, explicó Seoane al programa mexicano de radio Todo para la Mujer (Radio Fórmula). “Va a estar divertida, voy a hacer un personaje diferente a lo que he hecho. Me encantan los retos y me encanta también darle otros colores de esos personajes a mi carrera que no siempre tengo, pues [los otros han sido] muy ligados a la oscuridad. Creo que es un gran momento para estar en luz y me encanta hacer un proyecto así”. RELACIONADO: Mariana Seoane revela que terminó su noviazgo de tres años Image zoom Instagram/Mariana Seoane De acuerdo con la también cantante, por las medidas de seguridad ocasionadas por la pandemia no podrá dejar la ciudad hasta que concluyan las grabaciones. “Hasta ahorita lo que me han dicho es, por los mismos temas de control, no me van a dejar venir [a México] hasta que acabe el proyecto. Pero vamos a pensar, a lo mejor en algún punto, ya está la vacuna [de COVID-19] afuera. En algún punto, [si] puedo hacerlo, pues vendré. Y si no, tengo que respetar eso”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Mariana Seoane no es un sacrificio cambiar de residencia; por el contrario. Lo importante es la calidad de la oferta. Los actores somos muy gitanos, es parte de nuestra vida, siempre”, mencionó. “Y, bueno, pues [este trabajo] me llega en un buen momento y hay que fluir”.

