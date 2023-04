Mariana Seoane ofrece disculpas a Paty Navidad ¿por qué? Luego de diversas declaraciones por parte de Patricia Navidad donde señala a algunas famosas, Mariana Seoane decidió disculparse de manera pública con su colega y explica las razones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, Patricia Navidad dio a conocer que cuando trabajó en la telenovela Por ella soy Eva, recibió maltrato por parte de dos de sus compañeras de reparto, Lucero y Mariana Seoane; lo cual, le causó diversos estragos emocionales. Ante ello, la última no dudó en ofrecerle una disculpa a su colega actriz. "Si en algún momento lo hubo [bullying], lo digo abiertamente, 'perdóname Paty si, en algún momento, por un comentario sentiste un ataque'", fue el mensaje que le envió Seoane a Navidad a través de los medios de comunicación, "Pero no es verdad de que haya sido un complot o que haya sido [un plan de] 'vamos a hacerle esto', no". La intérprete de "Me equivoqué" dejó claro que nunca hubo intención por parte de Lucero o ella de lastimar de manera consciente a su compañera en el mencionado melodrama. De hecho, asegura que tuvieron un encuentro amistoso y no había ningún rencor en alguna de las partes. "Creo que, en algún momento, [Paty Navidad] estaba pasando por temas personales que no lo sabíamos nosotros y si, en algún momento, nosotros hicimos alguna broma, porque no fue bullying como ella lo cuenta; acuérdense que siempre existe otra versión de como ella lo percibió. No estoy diciendo [que sea mentira]", explicó. "Además, es chistoso porque me la encontré, hace poco, la abracé, nos abrazamos; me tomé una foto con ella. Se emocionó, me dijo que le recordaba a su hermana; entonces, en realidad, no hay conflicto". Así se baila, Mariana Seoane Credit: Instagram/Mariana Seoane SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mariana Seoane también descartó que haya habido intentos de lastimar a Paty Navidad a nivel físico. "No voy a juzgar a nadie. Simplemente digo que ella interpretó algo a su manera y que si nosotros le hicimos algún daño, le pedimos perdón porque nunca fue algo [intencional]. Y menos envenenarla. Cerrado este capítulo", concluyó.

