Mariana Seoane se confiesa: ha roto con su novio y ha congelado sus óvulos por si decide ser mamá

Sonriente y tranquila, así nos encontramos a Mariana Seoane. Siempre amable con la prensa, la actriz compartió una triste noticia que nadie se esperaba. Su relación con Gibrán Jiménez se ha acabado definitivamente. A pesar de haberse dado una nueva oportunidad, las cosas no salieron como esperaban.

“Ya no estoy con él y no voy a decir más. No pasa nada, simplemente no quiero dar declaraciones, estoy muy bien”, se limitó a decir la protagonista de El Recluso al programa Venga la alegría.

Cuando parecía que había encontrado la estabilidad con su ya ex, con quien ha compartido tres años de relación, todo se acabó. Esta no es la primera vez que han roto, anteriormente ya se habían tomado un tiempo para retomar con más fuerza. Pero igualmente la cosa no se dio.

Su ruptura no significa que no vaya a ser madre. No lo hará ahora pero en un futuro todo puede ser. Por eso la actriz y cantante de 43 años ha tomado medidas. “Tengo mis óvulos congelados, pero ahora no me interesa. Lo que no entiendo es por qué piensan que necesito hijos para ser suficientemente feliz”, comentó cansada de lo mismo.

De momento sigue centrada en sus otros dos grandes amores, la actuación y la música, que la tiene de escenario en escenario compartiendo sus famosos temas de amor y desamor “Me equivoqué”, “Una de dos” o “Herida”, entre otros, y con un gran éxito, por cierto. Todo lo mejor siempre para ti Mariana.