Mariana Seoane revela que terminó su noviazgo de tres años

“No he dicho que no he llevado un duelo. No he dicho que no he llorado o que no me haya sentido mal. De hecho, es la primera vez en mi vida que estoy tomando terapia, desde hace un mes; estoy muy contenta porque me ha servido mucho para muchos temas de mi vida”, mencionó. “Estoy contenta porque tengo paz en mi corazón sabiendo que hicimos lo correcto, que nos quisimos mucho. Y ni modo, hay dolor de la ruptura, la separación, pero por delante hay tantas cosas hermosas, entonces me enfoco en eso”.