Mariana Seoane reaparece tras ser operada de urgencia Mariana Seoane no ha revelado el padecimiento que se le diagnosticó y la razón por la que tuvo que pasar por el quirófano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de que Mariana Seoane preocupara a sus seguidores tras aparecer desde una cama de hospital y tuviera que ser operada de manera urgente, la actriz ha reaparecido con un mejor semblante y dando gracias por toda la ayuda recibida. Aunque desde hace algún tiempo se encuentra enfrentando problemas de salud, no ha revelado cuál es el padecimiento con el que fue diagnosticada. No obstante, sí ha mantenido al tanto a los seguidores de la operación a la que se sometió y que al parecer salió muy bien. Ahora se ha tomado un tiempo para agradecer no solo a su familia y amigos, sino también al equipo médico que la acompaña. "Gracias a todos y a todas por tantas muestras de cariño", dijo a través de un video publicado en redes sociales. "Me siento superfeliz, agradecida. Primero con Dios, pero con las manos que hicieron esto posible también, toda la gente que ha estado atendiéndome", sostuvo. "En estos momentos uno valora y se da cuenta quiénes son los verdaderos amigos", aseguró la actriz mexicana. Mariana Seoane Credit: Instagram Mariana Seoane SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos son los que le han dejado sus mejores deseos y le han deseado pronta recuperación. "Que Dios les de su salud amén 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻"; "bendiciones, que todo sea para bien. Te deseamos pronta recuperación"; "recupérate pronto, Dios tiene el control 🙏"; "mil bendiciones que todo siga bien", le dijeron en redes sociales. Aunque Seoane no ha dicho de qué fue operada, afirmó que este proceso está siendo de "mucho aprendizaje". "Ya les contaré en cuanto pueda hablar", agregó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mariana Seoane reaparece tras ser operada de urgencia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.