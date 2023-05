Mariana Seoane enfrenta rumores de romance con 'El Güero' Castro: ¡Mira lo que dijo la actriz! Mariana Seoane respondió ante rumores de romance con el productor José Alberto 'El Güero' Castro. ¡Mira sus declaraciones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mariana Seoane no se quedó callada cuando le preguntaron sobre un supuesto romance con José Alberto 'El Güero' Castro. La cantante y actriz fue vista en compañía del productor de telenovelas en un restaurante en México, desatando rumores de una relación amorosa. "Voy a ser bien clara. Tengo una excelente relación con él, somos amigos desde hace mucho tiempo. Es la primera vez que trabajamos juntos. Estamos felices haciendo esta novela", dijo 'La Seoane' a varios medios de prensa, incluyendo Despierta América (Univision). Seoane actúa en La campirana, la nueva telenovela dirigida por Castro. Ella asegura que no era una cita romántica, sino un encuentro entre amigos. "Nos encontramos ese día en este restaurante. Yo iba con otra amiga y luego me quedé platicando con él y la verdad que es un ser extraordinario", dijo sobre el hermano de Verónica Castro. "¿Quién no se puede enamorar de un hombre así?", añadió la actriz sobre el ex de Angélica Rivera y Angelique Boyer, entre otras famosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mariana Seoane y El Guero Castro Credit: Mezcalent.com; Armando Mota/The Grosby Group Cuando reporteros le dijeron que harían buena pareja, Seoane añadió: "Muchos amigos míos también me dicen, pero ya veremos qué pasa, por el momento no hay nada. Si él y yo llegamos a tener una relación lo vamos a decir, pero por el momento solo hay una hermosa amistad, con mucho amor y respeto porque nos admiramos mútuamente, nos caemos increíble". También le preguntaron por un supuesto beso captado por paparazzis. "Sí, así un besito cariñoso. A mi mamá la beso en la boca, a mi papá le doy un besito, un picorete", dijo risueña. "Un picorete es un picorete, ahí no hay ningún beso alarmante ni cosas como se dicen", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mariana Seoane enfrenta rumores de romance con 'El Güero' Castro: ¡Mira lo que dijo la actriz!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.