Mariana Seoane pide ayuda económica para actriz de El señor de los cielos La actriz mexicana ha apelado a la solidaridad de sus seguidores para ayudar a su compañera y amiga Marisela Berti –Edith en El señor de los cielos–, quien se encuentra desde el pasado 22 de enero hospitalizada en la Ciudad de México "muy delicada de salud". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mariana Seoane Mariana Seoane | Credit: Mezcalent Las redes sociales se han convertido en el altavoz perfecto para apelar a la solidaridad del ser humano cuando se trata de ayudar a quienes más lo necesitan. Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Marisela Berti han hecho recientemente un llamado a sus seguidores solicitando ayuda con el fin de recaudar fondos para la actriz de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, quien se encuentra desde el pasado 22 de enero hospitalizada en la Ciudad de México "muy delicada de salud" tras sufrir un infarto cerebral en el hemisferio derecho. Mariana Seoane, quien compartió elenco con Berti en la historia protagonizada por Rafael Amaya, publicó el fin de semana por medio de su cuenta de Instagram el link de la campaña de recaudación de fondos que abrieron los hijos de la actriz a través de GoFundMe. "Les pido con todo mi corazón ayudemos a Marisela, uno de los seres que más amo", escribió la actriz mexicana, quien cuenta con 1 millón y medio de seguidores en Instagram. Marisela Marisela Left: Marisela Berti y Mariana Seoane en 2018 | Credit: Instagram Marisela Berti Right: Seoane pide ayuda para Marisela Berti | Credit: Instagram Mariana Seoane Marisela, quien dio vida en El señor de los cielos a Edith Guzmán, una abogada que se desempeñó como embajadora de Venezuela en México, permanece en etapa de recuperación tras salir de terapia intensiva y sus hijos están recaudando dinero para poder costear sus gastos médicos. Marisela Dayana Garroz, Marisela Berti y Matías Novoa de El señor de los cielos | Credit: Instagram Marisela Berti "Para la fecha hemos logrado que su seguro cubra gran parte de los gastos médicos generales tales como operaciones, hospitalización, medicinas y terapias neurológicas. El seguro médico llegó a un tope y acudimos a ustedes para que ella pueda seguir su tratamiento de terapia neurológica, que hasta la fecha ha sido cubierto en parte por el plan médico, sus hijos, familiares y amigos. Pero llegamos a un punto donde nos vemos en la necesidad de acudir a todas las personas que conocen tanto personalmente, como también las personas que la han seguido a lo largo de su carrera y saben que nuestra mamá siempre luchó por muchas causas y ayudó a muchas personas y en este momento ella necesita de la ayuda de todos ustedes", reza el mensaje que escribieron en GoFundMe sus dos hijos, Luis Armando Avellanet y Álex Walerstein, quien curiosamente también formó parte del elenco de El señor de los cielos en la piel de 'El Greñas'. Marisela Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento se han logrado recaudar 4251 $ del objetivo de 150.000 $, por lo que cualquier ayuda, por más pequeña que sea, suma y siempre será bienvenida. Si lo deseas, ¡puedes donar aquí!

