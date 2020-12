Close

Mariana Seoane narra su experiencia tras contraer coronavirus Con el fin de promover el uso de las medidas sanitarias correspondientes, Mariana Seoane dio un reporte puntual de lo que vivió a causa de su contagio de COVID-19. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Mariana Seoane dio a conocer que había contraído COVID-19 y se mantenía en cuarentena. Si bien, en un principio, mencionó que era asintomática, con el tiempo reveló que la enfermedad evolucionó y comenzó a sufrir una serie de padecimientos, como perder el olfato y otros, que se fueron agravando con el paso de los días. RELACIONADO: ¿Pablo Montero y Mariana Seoane tienen romance? Image zoom Mariana Seoane | Credit: Mezcalent “Tuve una muy mala noche”, explicó Seoane en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “Tuve mucho dolor como de cuerpo cortado; mucho la verdad. Ha sido la noche más difícil. Tuve temperatura y no pude descansar bien. Fue una noche complicada”. La intérprete de “Me equivoqué” explicó que los peores momentos los presentaba en la noche; mientras en el día su salud es considerablemente mejor. “Es increíble como en la mañana me siento perfecta y tengo ánimo de hacer todo”, explicó. “Entonces, me pongo a meditar, a hacer cositas, a leer, a arreglar mi casa, a limpiar”. Este domingo, la también cantante reveló que está “muy tranquila; me siento perfectísima ya” y este lunes se va a practicar una nueva prueba para saber si ya está libre de la enfermedad. Aprovechó para agradecer “las muestras de cariño” durante su convalecencia. Concluyó dando el último reporte sobre el estado de salud de su mamá, quien también contrajo coronavirus. “[Si soy negativa] regreso a mis actividades con muchas ganas, con mucha fuerza”, comentó. “Mi mami ya está muy bien, gracias a Dios”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mariana Seoane quiso mantener a la gente informada desde el principio con el fin de hacer consciencia y promover el uso de las medidas sanitarias correspondientes. Actualmente, trabaja en la telenovela La suerte de Loli, de la cual debió ausentarse para llevar el aislamiento recomendado.

