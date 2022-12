Mariana Seoane se deja ver con una gran cicatriz en el cuello tras su operación Mariana Seoane se mostró sonriente y muy elegante en la foto que compartió con sus seguidores, a pesar de la gran cicatriz que le ha quedado en el cuello tras su reciente intervención. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mariana Seoane no tiene problemas con mostrar las marcas que la vida va dejando tras su paso, como es el caso de la gran cicatriz que ahora tiene en el cuello luego de la cirugía a la que tuvo que someterse en los últimos días. "Otra raya al tigre", dijo la actriz al compartir una foto de la herida en Instagram, a pesar de que aún no ha revelado por qué tuvo que someterse a la intervención. Pese a la cicatriz producto del procedimiento quirúrgico, Seoane se mostró sonriente y muy elegante en la foto que compartió con sus seguidores. "Buenos días mi gente bella", dijo llena de entusiasmo. Mariana Seoane Mariana Seoane | Credit: Mariana Seoane/IG Tras ser operada de manera urgente y aparecer desde el hospital, la actriz agradeció no solo a su familia y amigos, sino también al equipo médico que la acompañó todo este tiempo. "Me siento superfeliz, agradecida. Primero con Dios, pero con las manos que hicieron esto posible también, toda la gente que ha estado atendiéndome", sostuvo. "En estos momentos uno valora y se da cuenta quiénes son los verdaderos amigos". Mariana Seoane Mariana Seoane | Credit: Mariana Seoane/IG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Seoane afirmó además que este proceso está siendo de "mucho aprendizaje" y que en su momento hablará con más detalles."Ya les contaré en cuanto pueda hablar", aseguró.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mariana Seoane se deja ver con una gran cicatriz en el cuello tras su operación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.