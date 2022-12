Mariana Seoane rompe el silencio sobre la enfermedad que la llevó al quirófano: "El miedo de que sea maligno" Hace un tiempo, Mariana Seoane dio a conocer que estaba en el hospital. Ahora, revela la importante razón de haberse sometido a una intervención quirúrgica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Mariana Seoane dio a conocer unas imágenes desde la cama de un hospital. Si bien, la actriz estuvo mostrando sus avances, no había mencionado la causa del padecimiento que la llevó al quirófano, hasta ahora; se trató de un tumor en el cuello, muy cerca de las cuerdas vocales. "Agradecida por ya pasar este trago amargo. Siempre que uno entra a estos procesos donde hay un tumor y donde existe ese miedo de que sea maligno, y cómo uno empieza a cuestionarse todo. A pesar que tuve mucho miedo, que no lo puedo negar, además era un tumor que tenía el tamaño de una bola de golf, para que entiendan la dimensión", mencionó Seoane al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca)."Cerquita de las cuerdas vocales". La actriz confesó que hizo una importante reflexión y cuál era su mayor preocupación de que este bulto pudiera tratarse de algo grave. "Pensando en todo lo que viene a la mente cuando Dios te pone este tipo de pruebas. Que vulnerables somos. Esa es la vida misma, en cualquier momento nos podemos ir. Para mí el gran aprendizaje es que la salud es lo más importante", advirtió. "Mis padres [me motivaban a salir adelante]; saben que no tengo hijos. No quería hacerle eso a mis padres. Decía 'hay Dios no quiero darles este sufrimiento a mis padres'". Mariana Seoane presenta su nuevo sencillo "Vete Ya" Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mariana Seoane agradece que todo haya quedado atrás, aunque dio a conocer que pensaba en esos momentos antes de la cirugía. "Me despedí de mi hermana, quien fue la que entró conmigo. Lloramos juntas porque uno nunca sabe, estamos en las manos de Dios, primero que nada, y de los médicos", reveló. "De lo que me acuerdo es que pensé en la Virgen y en Jesús, dije 'en ti confío Jesús'. Y vámonos, lo que pase va a ser".

