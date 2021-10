Sin duda, esto ha sido un reto en su rol como jueza de este programa de baile. "Me siento como si tuviera un amplificador aquí, como si tuviera un monitor donde me estoy escuchando", dijo tocando su oído. "Ya me he estado acostumbrando a vivir con esto porque gracias a Dios no perdí audición. Me he hecho todos los estudios y quedó muy bien, pero es algo que como llegó, probablemente se quite o no", añadió.