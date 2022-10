Mariana Seoane habla de crisis de salud que la tomó por sorpresa "salió de pronto" La cantante y actriz Mariana Seoane habla de diagnóstico de salud que ha impactado su vida. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mariana Seoane confesó que un diagnóstico de salud ha sacudido su mundo. La actriz y cantante mexicana de 46 años confiesa que enfrenta una crisis de salud que la tomó por sorpresa, reporta Univision. "Este 2022 fue un año de cosas muy buenas y otras no tan buenas en tema de salud, pero seguimos adelante", dijo en entrevista con el programa De primera mano. La estrella de telenovelas como Hasta el fin del mundo y El señor de los cielos no reveló la enfermedad que padece, pero cuenta que fue "algo que salió de pronto". Eso sí, mantiene una actitud positiva. "Voy a estar muy bien, ahí vamos", añadió. Seoane confiesa que la afecta hablar del tema. "¿Cómo me veo? Estoy nerviosa, tanta luz, tantas preguntas al mismo tiempo es complicado, no es fácil", dijo. Mariana Seoane Credit: (Alberto Rodriguez/Telemundo/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Seoane dijo que "todavía no" está en tratamiento. En sus Instagram Stories compartió un mensaje que dejó pensando a sus seguidores. Mariana Seoane Credit: (Victor Chavez/WireImage) "Cuando se es organizado y se tiene un control de todo lo que hay que hacer, es mucho más fácil estar tranquilo y confiar en Dios", dice su mensaje. Mariana Seoane Credit: Mariana Seoane/ Instagram Stories La intérprete de "La malquerida" también compartió el proverbio "mantiene la calma el hombre prudente".

