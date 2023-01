Mariana Seoane habla de los ataques de ansiedad que ha sufrido: "Son horribles" Además de padecer un importante problema de salud físico, Mariana Seoane confiesa que también sufrió de un problema emocional que la hizo atravesar por ataques de ansiedad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es por todos conocido que Mariana Seoane se sometió a una operación para extirparse un tumor en la garganta que puso en peligro sus cuerdas vocales. Pero ese no fue el único problema de salud que vivió la actriz, también sufrió algunos padecimientos de tipo emocional como depresión y ataques de ansiedad que la tuvieron. "Tuve depresión; estuve muy negativa", reveló a los medios de comunicación. "No me había tocado. No sabía lo que era ni una depresión, ni los ataques de ansiedad, que son horribles, que no se los deseo a nadie porque, una, sientes que te vas a morir. Otra, que no formas parte de nada porque no puedes estar sentada tranquila, ni platicando con alguien, ni tienes concentración, ni te ayuda a ver nada; es como que no encuentras tu lugar en el mundo, es fuertísimo. Mi consejo es: no se queden callados", continuó. "Después tuve que ver, por supuesto, a un psicoanalista y a una psiquiatra que tuvo que nivelarme porque la depresión también es un tema químico también". Además de la ayuda profesional, la también cantante asegura que tuvo que realizar una labor interna y aceptar que estaba pasando por una etapa muy difícil. "[Hay que] trabajar con uno. Uno tiene que saber y no tener miedo de decir 'tengo depresión'. A veces, también se vale decir 'no sé qué rumbo voy a tomar'", confesó. "También se vale sentirse solo, desesperado. Hemos pasado por años muy difíciles y siento que trabajar en uno, y agradecer que respiramos, que tenemos familia, trabajo. Hay mucho que agradecer". Mariana Seoane Así Se Baila - Season 1 Credit: Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, Mariana Seoane se está recuperando de la cirugía y retomando sus compromisos profesionales así que se confiesa "feliz y agradecida con la vida" tras superar este tragó amargo. "Estoy súper bien, ya puedo regresar a cantar; no tocaron mis cuerdas vocales, estoy perfecta. Mi cicatriz la enseño bien orgullosa", mencionó. "Pensé que podía pasarme lo peor porque podía tener el peor panorama. Tenía un tumor del tamaño de una pelota de golf, casi cuatro centímetros de diámetro, enorme. Estoy perfecta, nada más esperando que los tejidos se reconstruyan".

