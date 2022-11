Mariana Seoane es operada y comparte mensaje desde el hospital: "Mucho aprendizaje al pasar por este proceso" La actriz y cantante mexicana había revelado a finales de octubre sobre su problema de salud que era "algo que salió de pronto" y que ya se enterarían. Ahora, semanas más tarde, se ha sometido a una cirugía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mariana Seoane Mariana Seoane | Credit: Mezcalent; Instagram Mariana Seoane A finales de octubre, Mariana Seoane generó gran preocupación entre sus seguidores al revelar en un encuentro con medios de comunicación en México que no estaba atravesando su mejor momento en términos de salud. "Este 2022 fue un año de cosas muy buenas y otras no tan buenas en tema de salud, pero seguimos adelante. Ya se enterarán, voy a estar muy bien. Sí, algo que salió de pronto, ahí vamos", reveló la actriz y cantante mexicana sin dar más detalles al respecto. Ahora, unas semanas más tarde, la que fuera villana de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como Por ella soy Eva y Hasta el fin del mundo ha informado a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con 1 millón y medio de seguidores, que se ha sometido a una cirugía. Mariana Seoane Mariana Seoane | Credit: Mezcalent "Gracias a todos por sus muestras de cariño y buenos deseos. Bendito Dios salió todo bien", dio a conocer Seoane junto a una foto en la que aparece desde la camilla de un hospital. Mariana Seoane Credit: Instagram Mariana Seoane "Gracias a todo el equipo médico, a las manos del cirujano Héctor Aguirre, gracias a mi familia que son y serán lo más importante para mí, a mis amigos que son familia escogida, a mi ejército de amor y colegas que no dejan de hacerse presentes. Gracias de todo corazón", expresó. Sin revelar aún el problema de salud que sufre, la intérprete de éxitos como 'Me equivoqué' y 'Ya no cabes en mi vida' reconoció que pasar por este proceso está siendo de "mucho aprendizaje" para ella. Mariana Seoane Credit: Instagram Mariana Seoane "Ya les contaré en cuanto pueda hablar", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las muestras de cariño y buenos deseos de sus compañeros del medio no se hicieron esperar. "Vas a recuperarte superpronto y estarás al 110%, maravillosa como siempre", comentó Lucero, quien compartió elenco con Seoane en la telenovela Por ella soy Eva. "No podía salir de otra forma con tanto amor que tienes cuidándote", expresó por su parte Christian Chávez, con quien trabajó en Telemundo en la serie La suerte de Loli.

