Mariana Seoane regresó con su novio

Mariana Seoanne está viviendo el mejor momento de su vida. Además de haberse reconciliado con su novio, el abogado Gibrán Jiménez, se conectó con sus raíces cubanas y asegura haber tenido un crecimiento personal que espera compartir para empoderar a la mujer.

Luego de haber anunciado su ruptura con Jiménez, la cantante mexicana confesó que unas semanas después, éste se dio la tarea de reconquistarla y tras un buen diálogo decidieron reanudar su relación.

“Yo nunca termino mal con mis novios. Me gusta dialogar. En ese momento [que terminamos] pensé que su vida iba para un lado y la mía para el otro y realmente habíamos terminado en santa paz, de común acuerdo. Pero al paso de las semanas estuvo conquistándome, apareció de nuevo, con una gran actitud, con su presencia, ganas de hablar conmigo, muy detallista. Con un diálogo muy honesto. [Me dijo:] ‘oye, yo quiero compartir mi vida contigo, me di cuenta que eres tu la persona que yo amo’. Creo que por ahí [me reconquistó] más obviamente lo que dijo mi corazón, siempre escucha a tu corazón”, comentó a PEOPLE EN ESPAÑOL. “En las parejas siempre tiene que haber ajustes. No existe todo como uno lo quiere, hay que trabajarlo en conjunto. Ahora estamos mejor que nunca. A lo mejor tuvimos que pasar por eso”.

Medía Concepts PR

Contrario a lo que se pueda pensar, el sencillo más reciente de la intérprete titulado ‘Ya no cabes en mi vida’, no está dedicado a Jiménez, sino que son experiencias previas con algunas ex parejas.

“En realidad, esta canción cuando la escribí si estaba con mi novio. Quise hacer una canción de desamor que recordara pasajes de mi vida, no sólo con una persona”, aclaró.

Este tema, con el que debuta como compositora, llevó a la cantante a reconciliarse con sus raíces cubanas y honrar de esa manera a la familia de su padre.

“Quise hacer este vídeo en Cuba porque yo no conocía Cuba y por el lado de mi papá tengo sangre cubana. Mi abuelo paterno era cubano. No había tenido el gusto de pisar la isla. Quise ir a hacer algo de mi trabajo ahí y dejarlo plasmado para siempre”, explicó. “Fue muy complicado [hacer el vídeo]. Hacía mucho calor, había mucho mosquito, me metí en un lago de miles de años, había renacuajos, culebras. Lo filmamos en el tercer jardín botánico más importante del mundo, cerca de La Habana, es una belleza y mi mamá me acompañó”.

A sus 42 años, la actriz que lleva 24 años de carrera, confiesa estar viviendo el mejor momento de su vida, con un crecimiento personal que espera sirva para empoderar a la mujer y a la nueva generación de artistas.

“Creo que me encuentro en mi mejor momento porque nunca había estado en tanto equilibrio con mi persona, con mi ser, con mi espíritu. Estoy trabajando mucho en mi persona. Estoy muy plasmada no sólo por mi edad pero por lo que he hecho en mi carrera”, comentó. “Lo más importante es [saber] que cada persona somos únicos. No hay ninguna persona igual a la otra. Yo creo que el sol sale para todos y no hay cosa más bonita que reconocer el talento de los demás. Eso habla de una evolución de tu espíritu, de tu ser, ves más allá del ego. De eso se trata [la vida], de respetarnos, reconocer el talento. Mi labor ahora, en este momento personal que vivo, es precisamente ayudarnos todos”.