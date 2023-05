Mariana Seaone abre la posibilidad de romance con José Alberto Castro Tras ser captada dándole un beso en los labios a José Alberto Castro, la actriz abre su corazón y habla sin tapujos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, salió a la luz una imagen donde se ve a Mariana Seoane besando en los labios a José Alberto Castro. La actriz no negó ese beso, pero dejó claro que es un trato que le da a sus buenos amigos, sin importar el sexo. Ahora, la famosa abre la posibilidad de un romance con el productor de televisión. "Es un besito de trompita que le doy a todos mis amigos. A mi mamá también", aclaró a los medios de comunicación. "Somos amigos. Lo quiero con todo el corazón, lo admiro; es un hombre maravilloso que uno como no se va a poder enamorar de él, pero hoy no tenemos nada más que una relación de amistad. Es el productor del proyecto donde estoy; es la primera vez que trabajó con él, estoy feliz", agregó. ""Somos amigos por el momento, si algo pasa más adelante lo contaré". Respecto a cómo considera al responsable de telenovelas como Corona de lágrimas, La desalmada, Médicos, línea de vida y Cabo, la también cantante solo le dedicó elogios. "Lo único que les puedo decir es que un hombre en toda la extensión de la palabra y que puede hacer feliz a cualquier mujer", mencionó. "La mejor fórmula [para una buen idilio] es la comunicación; la mejor fórmula es no hacerle daño a nadie; la mejor fórmula es conocer bien a las personas". Mariana Seoane y Jose Alberto Castro Mariana Seoane y Jose Alberto Castro | Credit: Aaron Davidson/Telemundo via Getty Images; Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mariana Seaone fue tajante sobre si existe algún interés romántico hacia José Alberto El güero Castro y sobre su sentir tras el mencionado beso. "No voy a contestar cosas que son muy personales".

