Mariana Levy recibe tributo especial de una de sus hijas María, la hija mayor de Mariana Trevi, rindió homenaje a su fallecida madre en una fecha muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 22 de abril de 1966, nació Mariana Levy. Así que en este 2022, habría cumplido 56 años. Por ello, su primogénita, María, quiso rendirle un homenaje póstumo en una fecha tan especial. Así, la fotógrafa dio a conocer un video en el cual se pueden apreciar diversos fragmentos de su vida, cuando era niña, al lado de su mamá. La actriz mostraba lo feliz que estaba al lado de la pequeña y la llenaba de cuidados y cariño. "Feliz cumple amá", escribió para acompañar el audiovisual que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Los usuarios de inmediato reaccionaron al post de la también modelo. "Recuerdo haber visto a tu mamá bellísima en una obra de teatro en México, cruzamos miradas y tuvimos una curiosa interacción. No lo olvidaré, por ella entre a estudiar teatro", dijo un seguidor. "Que lindas imagines de La picara soñadora; así la recuerdo con mucho cariño y respeto. Que recuerdo lindo trajeron estas imágenes a mi mente"; "Entiendo tu ausencia y el inmenso amor que tienes para dar. pero no sabes dónde. Abrazo grande"; "Algunas veces recuerdo a tu mamá. Me dio mucha tristeza cuando se fue para ser una estrella muy brillante"; "Genial, era una muy buena actriz y mejor madre"; "Besos hasta el cielo a la hermosa Mariana", y ""Justo hoy estoy mirando su telenovela La pícara soñadora. Era tan hermosa tu mami Feliz cumpleaños espiritualmente siempre esta a tu lado", fueron otros comentarios. Maria y Mariana Levy Credit: Medios y Media/Getty Images; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes llenaron de elogios a la fallecida actriz. "Hermosa tu mami un ángel sin duda alguna"; "Eres igual de bella que tu mami"; "Gran actriz ¡bella a lo igual que tú!", y "Una señora muy linda", mencionaron. A poco días de cumplir 17 años de haber fallecido, Mariana Levy sigue siendo recordada por propios y extraños. Su hija María siempre se pronuncia hacia su madre con gran cariño.

