La hija mayor de Mariana Levy recuerda su traumática adolescencia tras morir su madre Grosera, mala onda, expulsada de la escuela... Talina Fernández y María López Levy hablan a corazón abierto de sus días más difíciles juntas por primera vez en esta entrañable entrevista. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque ya llovió desde entonces, todos los fans de Mariana Levy recuerdan el día que escucharon por primera vez la triste noticia de la repentina e injusta muerte de la actriz, como si fuera ayer. La bella mexicana, conocida por La pícara soñadora o Leonela, muriendo de amor, falleció en su auto cuando se dirigía junto a su esposo, José María Fernández, El Pirru, su hija María y siete amiguitas de ésta al parque de diversiones para celebrar el Día del Niño. Al parecer, unos asaltantes armados con pistolas se acercaban a ellos cuando la actriz pidió a las niñas que cerraran sus ventanillas, entró en pánico y exclamó: "Me voy a desmayar", e inmediatamente falleció de un infarto fulminante, rompiendo el alma de todos los que la querían y muy en especial la de su pequeña hija presente, María. Talina Fernandez y Maria Levy juntas por primera vez youtube Image zoom Credit: Talina Fernández YouTube Grab SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ayer, en una tierna entrevista realizada por Talina Fernández a su nieta, a punto de cumplirse 16 años de la tragedia, con una complicidad muy tierna y visible, ambas relataron recuerdos de la terrible adolescencia de la niña, después de haberse quedado huérfana de su mamá: "Ella es la razón por la que yo no me morí cuando se murió mi hija Mariana, porque yo tenía que cuidar a María López Levy, que tenía nueve años", aseguró Talina al presentarla. "María no podía llorar, desde que perdió a su mamá, nunca pudo llorar estaba atorada", algo que la joven, quien ahora cuenta con 24 años de edad, corroboró. Talina Fernandez y Maria Levy juntas por primera vez se entrevistan - YouTube Image zoom Credit: Talina Fernández YouTube Video Grab Al no poder expresar sus sentimientos, se convirtió en una terrible aborrecente, como explicó su abuela con simpatía, y durante la adolescencia, "se convirtió en una bully", tanto que terminaron por expulsarla de su escuela. "Pido perdón a todos las personas que llegué a lastimar en aquel momento, no se jusfitica, pero estaba pasando por algo muy oscuro…", exclamó arrepentida. "Ser grosera y mala onda, fue lo peor que hice", confesó la hija de Mariana, quien recordó algunos otros momentos más divertidos de sus aventuras al crecer con su abuela en la divertida entrevista de Youtube que puede verse arriba.

Share options

Close Login

View image La hija mayor de Mariana Levy recuerda su traumática adolescencia tras morir su madre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.