"Me critican, me ayudan a ganar más": ¡Se burlan de novia de Vicente Fdz Jr. pero ella ríe más fuerte! Todo sucedió en el feed de Suelta la sopa, tras el mensaje de apoyo que la modelo dedicó a su novio tras la muerte de su famoso papá, Vicente Fernández. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vicente Fernández Jr, quien estuvo casado durante casi ocho años con la presentadora Mara Patricia Castañeda, se encuentra enamoradísimo de su actual novia, la exuberante modelo Mariana González Padilla, bastante más joven que él y conocida como la Kim Kardashian mexicana. Ahora, en esta difícil Navidad en la que Don Chente dejó un profundo vacío en su familia, la espectacular mujer le brindó todo su apoyo y cariño. Con un mensaje directo al corazón, acompañando unos preciosos retratos de ambos frente a un romántico atardecer, con estas palabras quiso la bella modelo mostrarle su apoyo incondicional a Vicente Fernández en estos duros momentos tras perder a su papá: "Yo te escojo a ti, para que nos compliquemos la vida juntos, para que salgamos adelante siempre. Porque aún parezca que todo anda mal, todo pasará y siempre de la mano, juntos, ten por seguro que jamás te voy a soltar ni dejar caer. Siempre estaré ahí contigo, en tus mejores logros y, en tus peores fracasos, mucho más. Te amo", finalizó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El post, compartido por la cuenta de Instagram de Suelta la sopa, fue víctima de todo tipo de comentarios: "ya se ve asegurando su futuro", "obvio, futuro juntos, para seguir exprimiendo", escribían los internautas; "dinero a la vista, hay que apresurarse", comentó alguien más. Mariana González Padilla Vicente Fernández Jr Credit: IG Mariana González Padilla Pero alguien salió en defensa de la modelo: "Increíble que las que más critican sean mujeres. Déjenla ser, mientras Vds. critican, ella factura. Tiene su tienda de ropa. Pónganse a trabajar y búsquense un caballero y millonario, como Vicente Fernández Jr. ¡Envidiosas!", explotó la usuaria de Instagram. "¡Exacto!" contestó la mismísima Mariana González Padilla al comentario anterior. "Me critican, me ayudan a ganar más", dijo divertida a juzgar por la ristra de emojis llorando de risa con el que terminó su frase. Mariana González Padilla Credit: IG Suelta la sopa No hay duda de que Mariana lucía espectacular mientras posaba junto a su novio portando un vaso de vino en su mano. Con un look de total black, la modelo lucía muy sexy toda de negro, con un pantalón de piel y una sencilla camisa con un cinturón campero que ceñía su cintura, un amplio suerte de lana y un precioso sombrero que enmarcaba su lindo rostro. Sin duda, el mejor apoyo para Vicente Fernández Jr. en estos días tan tristes.

