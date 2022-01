Mariana Garza no olvida el día en que perdió a su bebé: "El dolor más fuerte que he sentido en la vida" Mariana Garza ha tenido que lidiar con fuertes episodios a lo largo de su vida, pero quizás uno de los más duros haya sido el perder a su bebé. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Mariana Garza ha tenido que lidiar con fuertes episodios a lo largo de su vida, pero quizás uno de los más duros haya sido el perder a su bebé cuando tenía tan solo tres meses de embarazo. "Físicamente es el dolor más fuerte que he sentido en la vida, o sea, una contracción de expulsar un bebé... cuando le dicen producto yo siento muy raro, pero sí, era a las 12 semanas, entonces sí era afortunadamente muy pequeño", dijo la actriz a la prensa, según Telemundo. "Fue muy complicado, el dolor muy fuerte, la sensación... Después de tener contracciones y dar a luz a dos niñas; tener contracciones para tener a un ser que no está vivo... sé lo que es", añadió. Aunque la también cantante y conductora mexicana tiene a sus dos hijas, Shamadi y María, carga con la historia de la pérdida de su bebé, que ha marcado su vida. No obstante, Garza se ha refugiado en sus personajes para revertir estas vivencias. "En lugar de pagar terapeutas, he hecho personajes y siempre me ha sucedido que en el momento exacto a mi vida llega la historia y el personaje que yo necesito para poder lidiar con lo que me está pasando, y es muy impresionante. Cada uno de los personajes que he hecho tiene una resonancia enorme conmigo", dijo. Precisamente en estos momentos Garza se encuentra trabajando en la obra de teatro El charco inútil, que se estrenará el próximo 27 de enero, donde protagonizará una mujer que ha perdido a su hijo, tal como le sucedió a ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado año Garza también se sinceró sobre su vida íntima, cuando en esa ocasión habló de su exesposo Pablo Perroni, padre de su segunda hija, y de quien dijo que siempre supo que era bisexual. "Para mí no es algo que entienda, qué quiere decir ser bisexual y tener, sentir atracción y enamorarte de una persona, de un hombre y una mujer. No lo he experimentado, lo respeto, lo acepto. No me causa ningún conflicto, para mí moralmente no representa algo con lo que no esté de acuerdo", señaló.

