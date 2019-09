¿Por qué Mariana Garza no es amiga de Paulina Rubio? Mariana Garza reafirmó las razones por la que no mantiene una amistad con Paulina Rubio, con quien compartió en el grupo Timbiriche a lo largo de diez años. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Mariana Garza reafirmó las razones por la que no mantiene una amistad con Paulina Rubio, con quien compartió en el grupo Timbiriche a lo largo de diez años; y es que luego de sus declaraciones en el programa La Saga de Adela Micha, el tema volvió a tomar fuerza. “Es algo que se sabe de toda la vida (que no son amigas), tampoco dije cosas contra ella, al contrario, porque genuinamente sé perfectamente cuáles son todas sus grandes fortalezas y lo que no pasa es que nos frecuentemos, eso es todo”, dijo Garza a MezcalTV. Image zoom mezcalent; David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images La actriz y cantante también mandó un contundente mensaje a los fans de La Chica Dorada. “Que me da mucho gusto que la quieran tanto y que yo no dije nada malo de ella, yo no tengo nada malo que decir de ella, al contrario”. Image zoom Mariana resaltó la importancia del teatro en México para exponer las problemáticas que enfrenta la sociedad en la actualidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “El teatro es abrir los ojos, abrir el corazón, hacer atención a los focos rojos, atención a la sociedad y lo que necesite, ese es uno de los focos, seguridad para todos”. Advertisement EDIT POST

