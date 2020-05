La actriz Mariana Ávila paraliza corazones en bikini a sus 40 años By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent La actriz mexicana enciende las redes sociales con sus fotos en bikini. ¡Mira las imágenes! Empezar galería Dos piezas Image zoom Mezcalent La actriz es fanática de los bikinis, aquí uno que llevó en 2007 en la película La última noche. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Igualita Trece años después de su bikinazo de La última noche, se ve igual o ¡mejor! 2 de 11 Applications Ver Todo ¡Feliz cumpleaños! Ella celebró su cumpleaños el mes pasado en casa. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Sexy selfie A Ávila le gusta tomarse selfies en trajes de baño. 4 de 11 Applications Ver Todo Tomando sol La actriz se dio un bañito de sol y de vitamina D. 5 de 11 Applications Ver Todo Muy relajada ¿Dormida o relajada? De igual forma, espectacular. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Al aire libre Ella toma riesgos y muestra todo... al mar. 7 de 11 Applications Ver Todo Vámonos Se fue de vacaciones, pero no sola. ¡Llevó a sus seguidores así solo haya sido virtualmente! 8 de 11 Applications Ver Todo En el mar Entre las olas, la actriz goza de la vida. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Su arte En esta foto, la mexicana presume sus tatuajes. 10 de 11 Applications Ver Todo Peace En paz, relajada y feliz se ve la actriz. 11 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image La actriz Mariana Ávila paraliza corazones en bikini a sus 40 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.