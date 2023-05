¿En qué anda la periodista Marián De La Fuente y por qué ya no está en América Teve? La comunicadora española compartía hace unas semanas su salida del canal y anunciaba el comienzo de su nueva y gran aventura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con más de 25 años como comunicadora, Marián De La Fuente se ha convertido en uno de los mayores referentes periodísticos frente a la pantalla chica. Ha contado las noticias en canales diversos en Estados Unidos, como CBS, NBC, Telemundo Internacional, Telemundo Network y Veme TV, entre otros. Su más reciente inmersión en televisión ha sido a través de América Teve y de la mano del programa El Espejo, que ha dirigido, presentado y en el que ha debatido sobre la última hora de la actualidad política. Sin embargo, quien diera sus primeros pasitos en las cadenas de su país, España, tales como Telecinco o Antena 3, acaba de anunciar que se cierra un ciclo en America Teve. A través de un video comunicado en sus redes sociales, lo ha dado a conocer, explicando también la razón y, sobre todo, lo que viene. Marián De La Fuente Marián De La Fuente | Credit: IG/Marián De La Fuente "En la vida siempre hay ciclos que comienzan y otros que terminan, esos que nos sacan de nuestra zona de confort y que son necesarios para que sigamos creciendo y fluyendo como seres humanos y profesionales", comienza. De La Fuente también contó la razón que ha llevado a esta decisión, dejando claro que nada tiene que ver con el desempeño del programa. "Después de estos años colándome en sus hogares se cierra este hermoso círculo y también mi vinculación profesional con América Teve. Una decisión que nada tiene que ver con el meritorio desempeño del show que día a día sigue siendo el de mayor rating en la cadena", añadió la también fundadora de ANGELS INTERNATIONAL, su compañía de comunicación y producción detrás de trabajos como El Camino de Santiago con Marián o Mujeres con pantalones. Asegura que mucho menos ha habido discrepancias y, por el contrario, agradece que este canal haya sido su "casa" y le haya permitido crecer y hacer grandes amigos. "Tristemente circunstancias adversas por las que están atravesando el propio canal han llevado a tomar esta decisión en la que también para mí era imperativo poder seguir haciendo un programa tan apreciado por ustedes con la misma calidad, estabilidad y compromiso". Aunque esta fase termina, ha expresado que ya hay una muy emocionante en el horizonte. "No es un adiós, es un hasta luego muy cortito", dijo emocionada. Le espera otro proyecto que la tiene encantada: su libro, Código Cattleya, cuya promoción ya está en marcha. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta semana, Marián regresaba a Univision, donde trabajan tantos colegas del medio, precisamente par presentar esta historia basada en hechos reales sobre una de las mujeres más importantes dentro del Cartel de Sinaloa. Con esta apasionante obra en la mano, Marián comparte con su público su otra gran pasión, la escritura. "Qué bendición y placer reencontrarme con tantos queridos amigos en Univision. 26 años trabajando en esta industria y más de 22 en un network, dejan, más allá de la experiencia, queridísimos y valorados amigos… Y es que, en este negocio que parece tan grande, siempre en algún momento, todos volvemos a reencontrarnos. Gracias por el cariño y el respaldo a mi nuevo libro, Codigo Cattleya", escribía agradecida en sus redes sociales. Una carrera llena de éxitos, reconocimiento y experiencia con la que se ha llevado el mayor premio de todos: el respeto del público. Ah, y también con muchos proyectos y gratas sorpresas por llegar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿En qué anda la periodista Marián De La Fuente y por qué ya no está en América Teve?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.