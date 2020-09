Mariah Carey vuelve a la carga contra Tommy Mottola: fue "un padre completamente controlador" La cantante abordó de nuevo su complicada relación profesional y sentimental con Tommy Mottola en una nueva entrevista concedida con motivo de la próxima publicación de su autobiografía. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mariah Carey abordó de nuevo su complicada relación profesional y sentimental con Tommy Mottola en una entrevista con la cadena CBS, en la que lamentó cómo la supuesta obsesión del ejecutivo afectaba todos los aspectos de su vida. En un adelanto de la entrevista concedida con motivo del lanzamiento de su autobiografía, la intérprete de 50 años aseguró que el productor musical le frustró una salida con el rapero Da Brat mientras grababa el tema “Always Be My Baby”. “Yo le dije, 'si, vamos a dar un paseo', porque era normal para la mayoría de la gente salir de su casa por literalmente cinco minutos para comprar papas o fritas o simplemente para dar un paseo”, cuenta Mariah en la entrevista. “Pero eso se convirtió en un enorme drama”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La superestrella comentó que en ese momento no pudo hacer nada más que sonreír apenada por la situación que Mottola le hizo pasar. “Tienes que sonreírte. En ese momento no me pareció gracioso. Pero en retrospectiva, ¿valía la pena?, ¿no podrías dejarme ir?”, se pregunta la cantante de raíces ecuatorianas, que estuvo casada con el ahora esposa de Thalía. “Era como tener a un padre completamente controlador o un guardián”. Image zoom Mariah Carey y Tommy Mottola Marion Curtis/DMI/The LIFE Picture Collection via Getty Images Esta no es la primera vez que la cantante se refiere a su ex de esa manera. El año pasado dijo a la revista Cosmopolitan que su matrimonio con el magnate musical era como estar en una prisión. “No había libertad para mi como ser humano”, declaró a la revista. “Era casi como ser prisionero”. Mottola por su parte, en su libro de memorias lanzado en el 2013, aseguró que la relación con la intérprete fue una “totalmente equivocada e inapropiada”, de acuerdo a People. Image zoom Mariah Carey y Tommy Mottola Steve Granitz/WireImage; Gregg DeGuire/Getty Images for The Recording Academy Carey lanzará la próxima semana su autobiografía The Meaning of Mariah Carey, en la que detalla los cinco años del tortuoso matrimonio al lado del ejecutivo, así como sus amoríos y logros profesionales. “Me tomó toda una vida para tener el valor y la claridad de escribir mi biografía. Quiero contar la historia de los momentos”, escribió la cantante en una carta dirigida a sus fans. “Los altibajos, los triunfos, los traumas, los desastres y los sueños que contribuyeron a la persona que soy hoy”. Image zoom Mariah Carey y Tommy Mottola La cantante y Mottola se casaron en el 1993, cuando ella tenía 23 años y él 43, en una ceremonia digna de una princesa. “Todo mundo habla de eso, pero nadie me vio en la luna de miel corriendo por la playa, miserable, llorando y sola”, dijo a una revista en el 2005. “La relación con mi esposo no era una relación física. Simplemente no lo era… Esa relación me hizo quien soy. Me moldeó más allá. Aún tengo pesadillas”. La pareja se separó cinco años después. La entrevista con CBS se transmitirá este domingo y el libro de la cantante saldrá a la venta el próximo martes.

Close Share options

Close View image Mariah Carey vuelve a la carga contra Tommy Mottola: fue "un padre completamente controlador"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.