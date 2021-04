¡Qué pulmones! Mariah Carey se hace viral con su reacción al recibir vacuna de COVID-19 Como si de un concierto se tratara la diva de sangre venezolana se aventó un grito espectacular al recibir el pinchazo de la aguja ¡mira! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mariah Carey ha ganado cinco Grammys, y decenas de premios más, además de participar en películas de Hollywood y encabezar exitosas giras. Pero quizá una de sus apariciones públicas más impactantes de tiempos recientes es la que acaba de hacer para recibir la vacuna contra la covid-19 y que le hizo soltar un grito digno de una soprano en La Scala de Milán. Todo ocurrió este sábado cuando la diva de 52 años transmitió por redes un video para mostrar el momento en que recibiría su primera inoculación contra el coronavirus. "Efecto secundario de la vacuna: 6G", puso en el mensaje para hacer referencia a la nota más alta más aguda que puede alcanzar el rango vocal humano. "[Estoy] emocionada pero un poquito nerviosa por recibir esta inyección", contó Mariah a sus más de 10 millones de seguidores en Instagram. "Esto les está distrayendo, pero ya saben cómo soy. Yo solo hablo y no me lo pienso". "Estoy grabando, así que estoy en pose grabación", prosiguió la ex de Luis Miguel ya con el brazo firmemente sujetado por la persona que le aplicarían la inyección cuando de pronto ¡zaz! le clavaron la aguja y Mariah soltó el agudo alarido "¡aaayy!" Lo mejor de todo es que la diva no perdió el sentido del humor y al colgar el video publicó el grito no una, sino dos veces. Luego con sus enjoyadas manos aplaudió y dijo "Hey, esto es solo la primera parte". ¡A ver que pasa con la segunda! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Share options

Close Login

View image ¡Qué pulmones! Mariah Carey se hace viral con su reacción al recibir vacuna de COVID-19

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.