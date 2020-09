¿Mariah Carey rompió su matrimonio con Tommy Mottola por Derek Jeter? La cantante Mariah Carey abrió su corazón a la presentadora Oprah Winfrey, hablando sobre su autobiografía The Meaning of Mariah Carey, y recordando el romance que tuvo con el beisbolista Derek Jeter y el fin de su matrimonio con Tommy Mottola. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mariah Carey cuenta sus memorias en su libro The Meaning of Mariah Carey, donde también revive sus historias de amor. En una reveladora conversación con Oprah Winfrey, la cantante recordó su intenso romance con el beisbolista Derek Jeter. Según la intérprete de "Hero" el exjugador de los Yankees de Nueva York jugó un papel importante en su decisión de divorciarse de Tommy Mottola. Image zoom (Rose Hartman/Archive Photos/Getty Images) En un avance de The Oprah Conversation, Carey recuerda su noviazgo con Jeter a finales de los años noventas. Según ella, Jeter fue el "catalizador" que la llevó a poner fin a su matrimonio de cinco años con Mottola, quien hoy está felizmente casado con la cantante Thalía. Image zoom (Photo by Dave Allocca/DMI/The LIFE Picture Collection via Getty Images) Carey, de 50 años, confiesa que le dedica varios de sus éxitos musicales a Jeter. "Él fue un catalizador que me ayudó a salirme de esa relación porque yo creía que había alguien más", dijo sobre su ilusión de formar una nueva vida junto al deportista. "Fue bello", añade sobre lo que vivió junto a Jeter. La cantante, de padre afro-venezolano y madre americano-irlandesa, se sintió identificada con Jeter por su herencia biracial. "Su mamá era irlandesa y su papá negro", dijo Carey sobre Jeter, quien pensó que era el amor de su vida en aquel entonces. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (Marion Curtis/DMI/The LIFE Picture Collection via Getty Images) La ganadora del premio Grammy dice que la familia del beisbolista era "funcional", algo que ella añoraba tener. La cantante confiesa que pensó que su propia familia tenía tantos problemas por su "situación biracial" ya que ha confesado que su madre y su padre sufrieron discriminación por tener colores diferentes de piel. "Fue saludable para mí ver a una familia funcional que básicamente lucía como la mía, pero no se sentía como la mía", añadió. Image zoom (Eric Espada/Getty Images) También se sentía identificada con Jeter porque, al igual que ella, él había alcanzado el éxito haciendo lo que amaba. "Él también tenía el trabajo de sus sueños", dice. "Creo que nos conectamos en ese sentido". Image zoom (Photo by Amy Sussman/FilmMagic) Sin duda la autobiografía de la cantante dará mucho de qué hablar. ¿Qué dirá sobre su romance con Luis Miguel?

