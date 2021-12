Mariah Carey recibe millonario regalo de Navidad de sus fanáticos La cantante terminará el año con una gigantesca suma de dinero en su cuenta bancaria. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El tema navideño "All I Want For Christmas Is You", puede ser la composición más acertada en la carrera de Mariah Carey, económicamente hablando. De acuerdo a expertos en la industria musical, el clásico —inicialmente grabado en 1994— es la canción más escuchada de la época navideña, con más de mil millones de reproducciones en la plataforma digital Spotify solamente. Según TMZ, además de la placa acreditativa, la cantante recibiría entre $3.2 y $4.3 millones de dólares, por parte de Spotify hasta el momento, sin contar que aún faltan un par de días para la Navidad, y sin tomar en cuenta otras plataformas digitales como YouTube, Apple Music, Pandora y Google Play, entre otras. Una fuente, que maneja a populares intérpretes, aseguró a la publicación que usualmente los cantantes reciben entre .003 y .004 centavos por cada reproducción de sus fanáticos, lo cual puede llevar a ingresos multimillonarios, sobretodo con la cantidad de streams con los que cuenta el popular tema. "Mariah se puede sentar en su trasero por el resto de su vida y solamente promover [la canción] y aún así ser millonaria", opinó la fuente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tema, coescrito junto a Walter Afanasieff y lanzado en octubre del 1994 como parte de su álbum titulado Merry Christmas, es uno de los favoritos del público durante esta época navideña. De haber existido las plataformas digitales al momento que se lanzó la canción, la cuenta de banco de la cantante hubiera aumentado rápidamente sus dígitos, ya que fue en aquel entonces cuando despuntó en las listas de popularidad. No obstante, la canción ha resultado ser toda una minita de oro para la intérprete que tiene hasta sus mascotas "cantando" el tema.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mariah Carey recibe millonario regalo de Navidad de sus fanáticos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.