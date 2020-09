Mariah Carey admite que su romance con Derek Jeter empezó aún estando casada con Tommy Mottola La cantante Mariah Carey revela en su nueva biografía íntimos detalles de su relación con el exjugador de los Yankees Derek Jeter, con quien empezó una aventura cuando aún estaba casada con el productor Tommy Mottola. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Mariah Carey ha decidido revelar detalles de su vida amorosa en su nuevo libro The Meaning of Mariah Carey, en el que aborda sus diversas relaciones sentimentales. La intérprete habló de su relación con el expelotero Derek Jeter a finales de los años noventa y confirmó que la exestrella de los Yankees fue la musa que le inspiró varias de sus exitosas canciones. En el libro, según la revista Vulture, la artista de 50 años dice que conoció al deportista en una fiesta en 1997 y que empezó a enviarle mensajes de texto en secreto cuando aún estaba casada con el magnate de la música Tommy Mottola. Además, recuerda el momento de su primer beso con el beisbolista en la terraza del edificio donde el deportista vivía y que la inspiró a escribir el tema “The Roof”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante calificó ese momento romántico bajo la lluvia que hacía que su cabello se rizara como “clandestino”. “Nunca olvidaré ese momento”, dijo a la revista. “Digo, no es que fuese intensamente profundo, intelectualmente estimulante, de nuevo, fue un gran momento y sucedió de una manera divina porque me ayudó a sobrepasar el vivir ahí, en Sing Sing, bajo esas reglas y reglamentos”. La cantante, quien finalizó su divorcio del ahora esposo de Thalía en 1998, en el pasado había llamado Sing Sing, la famosa cárcel del norte de Nueva York, a la mansión en que vivía con el ejecutivo. Image zoom Mariah Carey y Derek Jeter Dave Allocca/DMI/The LIFE Picture Collection via Getty Images Carey agregó que la popular canción romántica “My All” está basada en su relación con Jeter y que cuando la letra dice “arriesgaría mi vida para sentir tu cuerpo junto al mío”, se refiere a su deseo de pasar una noche con el pelotero. “Me tomó toda una vida para tener el valor y la claridad de escribir mi biografía. Quiero contar la historia de los momentos”, confesó la cantante en julio en una carta dirigida a sus fanáticos en Instagram. “Los altibajos, los triunfos, los traumas, los debacles y los sueños que contribuyeron a la persona que soy hoy”. Image zoom Mariah Carey Dia Dipasupil/Getty Images Carey actualmente está divorciada del padre de sus hijos, el actor y presentador Nick Cannon, con quien se casó en el 2008 y con quien comparte la custodia de sus gemelos, Moroccan y Monroe, de 9 años.

